Cardona viurà quatre dies de Festa Major amb més d'una quarantena d'actes
La celebració, del 12 al 15 de setembre, tindrà com a plats forts el tradicional corre de bou, els balls de la imatgeria popular, i la música, amb Miki Núñez com a cap de cartell
Més de quaranta activitats en quatre dies. Cardona es posa a punt per celebrar la Festa Major, amb el plat fort del 12 al 15 de setembre, que posarà l'accent en les propostes més tradicionals, com són el corre de bou, el Ball de bastons, la processó de la Mare de Déu del Patrocini, els balls de l'Àliga i de gegants, i els concerts, que enguany tindran com a cap de cartell a Miki Núñez, amb qui arrencaran les actuacions musicals de la festa en la Nit de l'Empalme, el divendres 11 de setembre, que enguany arriba als seus 35 anys i per això reunirà algunes de les persones que van impulsar aquesta iniciativa ja fa més de tres dècades.
La Festa Major donarà continuïtat a la Setmana de la Joventut, que se celebrarà a partir del dia 7, mentre que el pregó, que es farà el dijous 10 de setembre a les 8 del vespre, també servirà de preludi dels actes centrals. Anirà a càrrec de cardoní Josep Tristany i Claret, psicòleg que dirigeix el Pla Director de Salut Mental de Catalunya.
A partir d'aquí, els actes tradicionals prendran protagonisme el dissabte, 12 de setembre. La jornada començarà amb el Càntic a Sant Miquel i el corre de bou pels carrers, i continuarà amb l'espectacle itinerant "A la fresca", de la companyia Anna Confetti; el trasllat de la Mare de Déu del Patrocini; el Ball de bastons i el Ball de l’Àliga; el corre de bou tradicional; la cercavila de gegants; L’Allargu, i el Ball de Festa Major amb l’Anònima Orquestra. L'endemà, l’ofici solemne, la cercavila i ballada de Gegants, el corre de bou i les sardanes donaran pas a la nit del segon empalme amb Marc Anglarill, Banda Biruji i DJ al passeig de la Fira.
El dilluns 14, tornarà a concentrar alguns dels actes més tradicionals, amb el corre de bou pels carrers, l’ofici solemne, el Ball de l’Àliga a l’interior del temple, sardanes i el corre de bou tradicional. La jornada incorporarà també l’espectacle infantil "Ludus" de l’artista bagenc Jordi del Rio, i acabarà amb el Ball de Festa Major amb Xarop de Nit, bingo i DJ.
Els actes oficials de la Festa Major es tancaran dimarts 15 amb la missa dels difunts, el retorn de la Mare de Déu a la capella de l’Hospital, sardanes, el concert d’havaneres amb el grup Americanus i el tradicional castell de focs, a càrrec de Pirotècnia Igual.
Una mirada als orígens
La presentació de la Festa Major de Cardona, a càrrec de l'alcaldessa, Maria Lluïsa Aliste, i la regidora de Festes, Núria Crespo, s'ha fet aquest dilluns al matí a l'arxiu municipal com a punt simbòlic per posar en relleu la història de la Festa Major. Els seus orígens són el fil conductor de l'edició d'enguany, tal com s'ha plasmat en el cartell, obra del cardoní Albert Carreño i que recull una fotografia històrica del corre de bou dels anys 90; i en el programa. En aquest context, una de les peces centrals que incorpora el programa és un article de Roger Barat i Carles Freixes que explica els orígens de la festa al voltant de la Mare de Déu del Patrocini i d'alguns elements emblemàtics de la celebració, com el Ball de bastons, documentat des del 1704; l'Àliga, documentada des del 1674; o els bous, presents en les celebracions del Patrocini des del segle XVII.
El programa també inclou la fotografia més antiga coneguda fins ara del Ball de bastons, i que és una postal datada el setembre del 1910, així com altres continguts dedicats a la història de la figura i el vestuari de l'agutzil, els 60 anys de la Festa Major del Castell, o la figura del poeta cardoní Manuel Bertran Oriola.
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