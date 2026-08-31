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Els Bombers estabilitzen un incendi de rostolls i marges a Balsareny

El foc ha afectat una superfície d’uns 2.500 metres quadrats

Incendi a Balsareny

Incendi a Balsareny / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dilluns un incendi de rostolls i marges a la zona de la Gravera de l’Alou, a Balsareny. L’avís del foc s’ha rebut a les 13.40 h.

Els efectius han treballat en una superfície d’uns 2.500 metres quadrats, que ja ha quedat encerclada amb línies de mànegues per evitar que les flames es puguin propagar.

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En les tasques d’extinció hi treballen dues dotacions terrestres dels Bombers. L’incendi es troba estabilitzat i els efectius continuen treballant a la zona.

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