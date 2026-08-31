Navàs ha de refer el projecte de les piscines amb un preu a l’alça per captar empreses
L’operació vol evitar que el concurs torni a quedar desert, però amb uns 300.000 euros més de pressupost de sortida i un endarreriment de l’obra
L’Ajuntament de Navàs ha encarregat a un equip extern d’arquitectes que refaci el projecte de remodelació de les piscines d’estiu amb una revisió de preus a l’alça per mirar d’atraure empreses que vulguin assumir l’obra i evitar que el concurs de licitació torni a quedar desert, com va passar en la primera convocatòria. Tot plegat alterarà el calendari previst d’uns treballs que haurien d’haver començat aquesta tardor, un cop acabada la temporada de bany, i que ara no tenen una data concreta.
La remodelació del complex, que a grans trets contempla la construcció d’un edifici d’accés amb vestidors i un servei de bar-restaurant amb terrassa, la renovació d’un dels vasos, més espai de gespa i una nova pista de pàdel, estava pressupostada amb un preu de sortida a concurs d’1.390.000 euros, per als quals l’Ajuntament disposava d’una subvenció de 453.718 euros del Pla General d’Inversions de la Diputació. Fins a quatre empreses es van interessar per la licitació, però finalment cap d’elles va continuar amb el procés per optar a l’adjudicació. Tot indica que el preu de sortida hauria estat poc atractiu tenint en compte condicionants com el cost dels materials, els mercats inflats i la sobreoferta, apunta l’alcalde, Jaume Casals. Per tot plegat, l’Ajuntament va posar sobre la taula la possibilitat d’obrir un procés negociat, o sigui, sense publicitar l’oferta i contractant directament un mínim de tres empreses perquè alguna es disposés a encarregar-se de l’obra. Finalment, però, s’ha optat per refer el projecte sense modificar el contingut però adequant el preu a l’alça i anunciar una nova convocatòria, que encara no té data.
Es podria arribar a 1,7 milions
Aquest canvi «endarrereix i encareix l’obra», lamenta Casals, tot i que és la sortida més viable que hi veu. De moment, l’equip d’arquitectes està valorant les possibilitats, però el cost de l’obra es podria incrementar en uns 300.000 euros i situar-se al voltant d’1,7 milions, apunta l’alcalde, que igualment compta «que hi podrem arribar».
Més enllà del pressupost, s’hi afegeix el problema del calendari, que ara queda en l’aire pendent que es pugui disposar dels informes pertinents de l’arquitecte i de secretaria, que s’hauran de fer de nou abans de tornar a portar el projecte, ja renovat, a l’aprovació del ple municipal. Si és possible, i en cas que aquest octubre aquests informes ja hi fossin, es procediria a convocar el ple poc després per mirar d’iniciar les obres a començament d’any. Unes obres que, en qualsevol cas, es farien per fases perquè a l’estiu no estarien acabades «i tenim clar que no volem molestar ni interrompre l’activitat de les piscines», de manera que s’aturarien al juny i es reprendrien de cara al setembre.
La remodelació de les piscines d’estiu de Navàs inclou el nou edifici amb serveis, vestidors i espais per als clubs de natació i pàdel. A més, comunicarà amb el bar-restaurant amb terrassa, que es donarà a concessió i que tindrà una capacitat per a més de cent comensals. Abans, s’haurà d’enderrocar l’àrea de dutxes i vestidors del Club de Tenis, que permetrà guanyar espai de gespa en el recinte de les piscines. Així mateix, es preveu substituir el vas petit dels dos que hi ha, que serà més gran i de tipus platja, i es construirà una quarta pista de pàdel que substituirà la que encara queda de tenis.
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