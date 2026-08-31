Sallent instal·la una gran coberta sobre la plaça Sant Antoni Maria Claret
La nova instal·lació, d’uns 300 metres quadrats, s’inaugurarà durant la Festa Major
L’Ajuntament de Sallent està ultimant les obres d’instal·lació d’un nou equipament, una coberta que taparà la plaça Sant Antoni Maria Claret, un dels punts neuràlgics de la vida quotidiana del municipi. Es tracta d’una estructura metàl·lica permanent, que aguantarà unes veles que es podran treure o posar en funció del que sigui necessari.
Les obres d’instal·lació d’aquesta estructura metàl·lica, que renova completament l’estètica de la plaça, van començar el mes de març, però alguns problemes amb el subministrament dels materials i els retards durant l’estiu han endarrerit la finalització de les obres.
L’objectiu inicial del consistori era inaugurar-ho a principis d’estiu, amb la voluntat que servís d’ombra davant les altes temperatures, però finalment es podrà inaugurar durant la Festa Major. De fet, el projecte ha comptat amb la coordinació amb l’àrea de Cultura del consistori, de manera que aquesta nova coberta no impedeixi que es facin els actes habituals a la plaça. Segons el govern municipal, la idea és que es facin «els mateixos actes que abans i fins i tot més» a la renovada plaça. La coberta és prou alta per rebre actes com la ballada de gegants. A més, es preveu que es puguin instal·lar dispositius perquè refresquin la plaça amb aigua i encara faci menys calor.
Des del consistori, doncs, expliquen que la voluntat és passar d’una plaça «dura», on fa molta calor, a un espai d’ombra on es pugui estar tot l’any i així pal·liar els efectes del canvi climàtic. Les obres es troben en la recta final, i la idea és que demà puguin quedar completament enllestides i preparades per la Festa Major, que comença amb la Prèvia, el proper divendres 4 de setembre, quan es farà l’espectacle El Show de la Gent Gran, precisament a l’espai de la plaça Sant Antoni Maria Claret. Durant la Festa Major, rebrà diversos concerts, l’audició de sardanes i la ballada de Gegants i Nans.
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