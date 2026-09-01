Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: "No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta"
El creador de contingut d’Avinyó assegura que l’home apunyalat a Manresa el va advertir sobre les conseqüències d’entrar en "conflictes innecessaris"
Regió7
El jove d’Avinyó Naim Smaili, conegut per les seves cançons humorístiques contra el racisme, ha commogut les xarxes en explicar una trobada que assegura que va tenir amb Carles Vilajosana hores abans de la seva mort. El creador de contingut va conversar amb el veí de Castellnou de Bages sense imaginar, en aquell moment, la transcendència que acabarien tenint aquelles paraules. Encara commocionat pels fets, Smaili també ha aprofitat el seu altaveu a les xarxes per alçar la veu contra la violència als carrers: "No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta".
Segons Smaili, encara commocionat pels fets, un home es va acostar a ell i al seu cosí mentre treballaven com a vigilants de seguretat aquest dimarts a la nit. El jove ja ha explicat en alguna ocasió que es dedica a aquest sector, que compagina amb les feines que li sorgeixen com a influencer. Tot i no concretar on van mantenir la conversa, Smaili recorda que Vilajosana, "sense conèixer-nos, va preocupar-se per nosaltres i ens va donar un consell que, en aquell moment, potser no sabíem fins a quin punt recordaríem".
La importància de no entrar en conflicte
L’home els va advertir de la importància d’anar amb compte i no entrar en conflictes innecessaris. "Ens va dir que anéssim amb molt de compte. Que no valia la pena jugar-nos la vida per quatre duros. Que una sola punyalada podia acabar amb tot". Minuts després, aquell mateix home va morir apunyalat. "És impossible que això no em trenqui per dins", reconeix el creador de contingut. I afegeix: "El que em fa mal és que, mentre ell ens deia que no valia la pena perdre la vida per una feina, nosaltres no podíem imaginar que seria ell qui, poc després, perdria la seva".
Smaili, català d’origen marroquí, s’ha fet conegut a les xarxes per convertir cançons populars com Cargol treu banya o En Joan petit quan balla en adaptacions humorístiques amb què planta cara al racisme, recorrent a melodies molt arrelades en l’imaginari popular. En el seu missatge, però, ha estat taxatiu i ha demanat desvincular l'origen dels autors, dels fets: "No m’importa d’on siguin els autors, ni la nacionalitat o qualsevol altra circumstància. El que ha passat és injustificable", sentencia.
Demana justícia
El jove avinyonenc ha aprofitat l’altaveu de les seves xarxes socials per fer un clam contra la violència. "No podem normalitzar que una discussió o un conflicte acabin amb una persona morta. No podem convertir la violència amb armes blanques en una cosa habitual". Per aquest motiu, reclama "conseqüències proporcionades a la gravetat" dels fets per als autors d’atacs com el que ha patit Carles Vilajosana aquesta matinada a Manresa. "No podem esperar que una família perdi un pare, un germà o un fill per després limitar-nos a lamentar-ho durant uns dies". I afegeix: "Espero que aquestes persones culpables de tot això siguin castigades de la manera més estricta possible".
Smaili també ha volgut deixar clar que no explica l’anècdota per alimentar l’odi. "El que no vull és que cap altra família hagi de passar pel que està passant la de Vilajosana". En aquest sentit, posa el focus en les institucions i en la necessitat de "garantir que els carrers siguin espais on la gent pugui viure, treballar i tornar a casa sense por".
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