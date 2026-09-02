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Castellnou fa un minut de silenci per Carles Vilajosana i anuncia que el camp de futbol durà el seu nom

Centenars de veïns i coneguts s'han concentrat a les portes del consistori

Minut de silenci a Castellnou per la mort de Carles Vilajosana

Minut de silenci a Castellnou per la mort de Carles Vilajosana

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Veïns i coneguts de Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages mort per la punyalada d'un menor dilluns a la matinada a Manresa, s'han reunit aquest dimecres al vespre a les portes del consistori del municipi on residia per guardar un minut de silenci en record seu. En el decurs de l'acte, David Canyadó, alcalde i amic de Vilajosana, ha anunciat que el consistori posarà el seu nom al camp de futbol.

Entre les desenes de persones que s'hi han reunit, s'hi ha pogut veure Èlia Tortolero, delegada del Govern a la Catalunya Central; i Marc Aloy, alcalde de Manresa, acompanyat dels regidors Anjo Valentí i Joan Vila.

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La mort de Vilajosana, de 45 anys, ha causat un fort impacte a Castellnou. Deixa dos fills petits i "era molt bon home", assegurava ahir mateix en declaracions a Regió7 el batlle Canyadó. Es dedicava al manteniment i arranjament de jardins de la població i també treballava per a empreses de la comarca. Anteriorment, durant uns anys va treballar al celler del Mas de Sant Iscle, a Pineda de Bages.

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