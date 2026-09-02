La Festa Major d’Artés arriba per acabar l’estiu amb ritme
Desenes d’actes concentrats del 3 al 7 de setembre tornen a posar el municipi del Bages al centre de l’agenda cultural, festiva i esportiva de la comarca
La Festa Major d’Artés torna un any més, quan està a punt d’acabar l’estiu. En l’habitual format concentrat de cinc dies d’actes, el municipi bagenc acomiadarà l’estiu amb desenes d’actes variats, pensats per tots els gustos i públics. Hi ha novetats i també actes més tradicionals. Des de la cultura popular a l’esport, a les activitats pels més petits i, com no, els concerts i les activitats per les colles, Artés es vestirà de gala i serà un any més l’epicentre de la festa des del dijous 3 al dilluns 7 de setembre, amb l’activitat principal en el dissabte i el diumenge.
El renovat espai exterior de Cal Sitges, centre neuràlgic d’una agenda d’actes molt musical
La Festa Major d’Artés tindrà enguany un renovat espai principal, que acollirà bona part dels actes de la programació. L’Espai Central de la Festa Major, ubicat a l’exterior del complex de Cal Sitges, ha patit una profunda transformació, amb l’enderroc d’una nau que fins ara ocupava bona part de l’espai. D’aquesta manera, el recinte tindrà una configuració més àmplia i oberta, fet que assegura que s’ampliï la capacitat de l’espai, i alhora el fa més còmode i amb millor visibilitat pel públic assistent.
Els concerts seran les activitats més destacades que es duran a terme en aquest renovat espai neuràlgic de la festa. Un dels grups que lideren el cartell d’enguany i que seran els encarregats d’estrenar el recinte són la Ludwig Band, un dels grups que està creixent més enl’escena musical catalana i que hi actuarà divendres, juntament amb La Trup Duet i DJCeba. Dissabte serà el torn del Frikibingo, que es consolida després de l’èxit de l’any passat, juntament amb El Baile de Fin de Curso i DJ Álvaro. El cartell de diumenge el lidera el grup artesenc SDP, juntament amb Les Que FaltaBand, DJ Matusalem i DDDJ. Finalment, dilluns hi haurà la clàssica cantada d’havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.
L’espai comptarà amb Food Trucks de sis propostes gastronòmiques de proximitat de divendres a diumenge, a partir de les sis de la tarda, que comptarà amb l’amenització de DJ Jose de Luxe. Algunes de les propostes que s’hi podran trobar són pizzes artesanes elaborades amb massa mare, truites fetes amb ous de producció pròpia, cuina asiàtica amb opcions vegetarianes i la xurreria local, l’Artesenca.
Colles i atraccions
A part d’aquest espai central, també hi ha diversos recintes especials repartits pel poble. Un d’ells és la zona colles, obert cada dia de la Festa Major i on es faran diverses activitats exclusives per les colles, organitzades per l’entitat de joves L’Espurna, com la gimncana per colles, la mojitada i el sopar popular de les colles per tancar la Festa Major.
Un altre dels espais és la zona d’atraccions de fira, que es consolida al recinte situat darrere l’Espai Artium. És una zona pensada especialment per garantir la comoditat i seguretat de tots els visitants. Estarà oberta tots els dies de Festa Major, i hi haurà des de les atraccions més clàssiques a noetats pensades pel públic juvenil.
S’estrena el Tasta i Volta, una novetat que busca potenciar l’oferta gastronòmica
La Festa Major d’Artés gaudirà enguany de dues principals novetats molt diferents, el Tasta i Volta i l’EscalaBirres. Les dues activitats lideren una àmplia programació d’actes més enllà de la programació musical, amb activitats per a tots els públics.
El gruix dels actes serà des del divendres 4 al dilluns 7, però el Tasta i Volta, una de les principals novetats d’enguany, serà la que obrirà l’agenda d’actes, el dijous 3. Aquesta nova activitat consistirà en una ruta gastronòmica per diversos establiments de restauració del municipi. Començarà a les set de la tarda i els restaurants oferiran tapes als participants, que podran degustar la gastronomia local. A més, aquells que mengin les tapes de tots els bars i restaurants del municipi i completin el recorregut entraran en el sortieg d’un sopar per a dues persones. Els tiquets es poden agafar allà mateix.
L’altra principal novetat serà l’EscalaBirres, que es farà el diumenge, de sis de la tarda a les nou del vespre, al parc de Can Crusellas. Aquesta activitat, que s’està convertint en una de les tendències en les festes majors, especialment aquest estiu, consisteix en enfilar-se en una torre de caixes de cervesa el més alta possible sense caure. Els concursants estan assegurats per un arnès de seguretat subjectat per una grua. Es tracta d’una activitat que combina la competició i l’equilibri i agilitat necessària per completar el repte amb una estona divertida per fer amb amics. L’empresa barcelonina Air-Landry, que porta fent aquesta activitat des de l’any 1999, serà l’encarregada de dur a terme aquesta activitat.
Actes esportius i familiars
Hi ha actes que són novetats i altres d’allò més tradicionals. Les activitats destinades al públic familiar es repartiran pel municipi, amb un fort protagonisme de la plaça de l’Església, que acollirà els jocs dels Xics del Xurrac, un show cooking familiar, una sessió de contacontes, tallers diversos i l’espectacle de clown “Woooow”, entre altres activitats pensades per gaudir en família.
Altres actes familiars seran una festa Holi a darrera Cal Sitges, i els habituals inflables aquàtics a les piscines municipals.
L’activitat esportiva també tindrà un paper destacat dins la programació. La Festa Major tornarà a incloure el tradicional torneig del FC Artés, el torneig 3x3 de bàsquet, les competicions de tenis taula, petanca i escacs, i també activitats singulars com el geocatxing de vespre.
La cultura popular, un dels pilars més importants de la festa d’enguany
La Festa Major d’Artés, com cada any, tindrà en la cultura popular un dels grans alicients, com ja és habitual.
Un dels actes més esperats en aquest aspecte és la trobada de gegants, que arriba a la 31ena edició. Les colles convidades són les de Castellcir, Castellbell i el Vilar, Caldes de Montbui, Olost de Lluçanès, Palamós, Puig-reig, Rubí, Sallent, Sant Fruitós de Bages i Sant Julià de Lòria (Andorra), que acompanyaran als gegants locals durant tot el matí, des de la plantada de gegants, la cercavila i, finalment, la ballada de gegants que es farà al parc de Can Crusellas.
Per altra banda, també es farà la tercera edició de la trobada de bastons, que omplirà els carrers del municipi en una cercavila que durarà tot el dissabte a la tarda. També dissabte, es podrà gaudir d’una ballada de sardanes al ritme de la prestigiosa Cobla Mediterrània a la plaça de l’Església. A més, durant tot el cap de setmana s’organitzaran visites gratuïtes al campanar de la Parròquia de Santa Maria, una oportunitat única per descobrir el patrimoni local i contemplar Artés des d’un punt de vista privilegiat.
A part dels actes purament tradicionals, en l’àmbit cultural, dissabte al vespre, Cafè Trio amenitzarà el tradicional Ball de Gala a la sala Dos de Gener. El grup que ja acumula quatre nominacions als Premis ARC donarà vida a un repertori musical elegant i variat, per gaudir d’una de les cites més tradicionals de la festa. La nit de diumenge també tindrà Ball a la Dos de Gener, en aquesta ocasió, anirà a càrrec de Dúo Caramelo, que tornarà a actuar a Artés. Dissabte també hi haurà balls en línia a l’Auditori de Música.
També hi haurà la participació de la Xaranga Buidant la Bota, el divendres, que sortirà de la zona de colles i precedirà el concert de la Ludwig Band. El dissabte, durant les Gangues al Carrer, serà el torn de labatucada amb Batuk d’Or, i a la tarda hi haurà un taller de percussió corporal que liderarà Santi Serratosa.
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