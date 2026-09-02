El Pont millora l'entorn de l'institut-escola per seguretat i per facilitar la mobilitat
Les mesures inclouen una zona de velocitat limitada, un espai de parada ràpida, i passos de vianants elevats, entre altres
Regió7
Davant la proximitat de l'inici del nou curs escolar, l’Ajuntament del Pont de Vilomara ha dut a terme diverses actuacions per millorar la seguretat i la mobilitat a l’entorn de l’institut-escola, especialment durant les hores d’entrada i sortida del centre.
Les actuacions han inclòs la implantació d’una zona de velocitat limitada, la millora de la senyalització viària, l’execució de passos de vianants elevats, restriccions temporals de circulació i la creació d’una zona de parada ràpida (petó i adeu).
Les diferents actuacions fetes s'han pogut realitzar amb l'ajuda d'una subvenció de 15.000 euros de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu, segons fonts municipals, de disposar d’un entorn escolar més segur, saludable i sostenible que permeti una circulació més ecològica, tranquil·la i segura tenint en compte el constant moviment de vehicles a motor en les hores punta en aquest entorn, i l'edat de les persones que van cada dia al centre escolar.
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