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Sant Fruitós farà una concentració el vespre abans de la Diada

L'assamblea territorial Sant Fruitós x la Independència també muntarà una parada per la Diada i anima a la gent a apuntar-se al bus per la manifestació de Barcelona

Els actes institucionals de la Diada es tornen a celebrar al Cobert

Els actes institucionals de la Diada es tornen a celebrar al Cobert / Arxiu/Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L'Assemblea Territorial Sant Fruitós x la Independència, vinculada a l'ANC, ha organitzat un acte per la prèvia de la Diada Nacional de Catalunya. L'acte es durà a terme al Cobert de la Màquina de Batre, a les vuit del vespre del dia 10, i constarà dels parlaments i d'una cantada. Posteriorment, es farà una ballada de sardanes i es repartirà coca i xocolata als assistents.

Per altra banda, l'entitat ha explicat que durant el matí de la Diada instal·larà, com cada any, una parada informativa a la plaça Onze de Setembre, al costat del Cobert de la Màquina de Batre, que és on es fan els actes institucionals, a més, ha animat a apuntar-se al bus per anar a la manifestació que l'ANC ha convocat a Barcelona a la tarda, conjuntament amb altres entitats independentistes.

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