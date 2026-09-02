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Santpedor comença els treballs per canviar la gespa del camp de futbol

Les obres tenen un cost de prop de 600.000 euros i permetran sanejar els voltants del terreny de joc i condicionar l'aparcament

Situació actual de les obres al camp de futbol municipal Josep Guardiola de Santpedor

Situació actual de les obres al camp de futbol municipal Josep Guardiola de Santpedor / Ajuntament de Santpedor

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Regió7

Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor avança en les obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Josep Guardiola. La renovació es va iniciar el passat mes d'agost, sota el calendari previst, i ja s'ha retirat el sintètic vell.

El canvi millorarà les condicions de joc i entrenament del club de futbol, permetrà un ús més intensiu del camp i garantirà una superfície més segura i regular.

Una part de la gespa que es retiri es reubicarà a la zona de terra annexa al camp per guanyar un espai d'entrenament i escalfament. El projecte també ha incorporat més treballs addicionals: sanejar el terra al darrere de les grades, al lateral oest del camp i fins a la tanca existent, així com el condicionament de l'aparcament.

A més, el camp comptarà amb una nova xarxa de protecció, elements de protecció del rec i porteries noves.

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Les actualitzacions s’han dut a terme després que el Ple ordinari de maig de 2026 aprovés la modificació de crèdit extraordinari de 600.000 euros.

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