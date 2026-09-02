Súria prepara sis actes i activitats per commemorar la Diada
L'acte institucional es farà al turó de la Torre, amb la hissada de la bandera de Catalunya, cultura popular i esmorzar popular
Súria ha presentat la seva programació d'actes per la celebració de l'Onze de Setembre al municipi. En total, són sis activitats i actes institucionals, tres dels quals el mateix dia onze, però la resta dels actes es reparteixen, des del diumenge 6 fins al dissabte 19 de setembre.
Precisament el primer, diumenge a les 11 del matí, és la visita guiada "Descobrint el passat: una passejada pel Castell i el Poble Vell". El dia de la vigília de la Diada, a les vuit del vespre a la plaça Major del Poble Vell, farà parada les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, una cita habitual al municipi surienc. Enguany, actuarà el grup polonès Przygoda, un dels referents de la cultura i folklore del país arreu del món, que interpretarà danses i cançons típiques de Polònia i de diverses regions com la masurca i la cracoviana, amb acompanyament musical en directe i vestuari tradicional brodat a mà.
Els actes de la Diada començaran ben d'hora, quan iniciï la pedalada en bicicleta tot terreny i els corredors, a les vuit del matí, des de la plaça de Sant Joan en direcció al turó de la Torre. Una hora més tard, començarà la caminada en la mateixa direcció. A les 9.30, ja al turó, començarà l'acte institucional, amb la hissada de la bandera de Catalunya. Es farà la lectura del manifest i es cantarà Els Segadors amb la col·laboració de cantaires suriencs de diferents entitats. A continuació, es farà un galeig a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros, i l'aixecada d’un pilar humà i balls de bastons i de cascavells. L'acte acabarà amb un esmorzar popular per a tots els participants.
El diumenge 13, al matí, es farà una activitat per tots els públics, la "Gimcana Medieval: Aventura pel Castell i el Poble Vell". Per participar-hi s'han d'agafar les entrades a l'oficina de turisme. Tanca l'agenda d'actes la xerrada "Magí Fàbrega, jurista" a càrrec de Prudenci Ferrer, que es farà el dissabte 19 a les set de la tarda, al Casinet del Poble Vell. Està emmarcada dins els actes de commemoració del centenari de la mort del jurista surienc (1855–1926), advocat i destacat directiu de la Universitat de Barcelona. L’advocat de la Seguretat Social Prudenci Ferrer aproparà la figura i el llegat d’aquest il·lustre personatge nascut a Súria.
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