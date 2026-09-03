Artés executa diverses millores als equipaments municipals
L'Auditori de Cal Sitges estrena un nou sistema de climatització i la sala Dos de Gener reforça la seguretat amb diverses actuacions
Regió7
L'Ajuntament d'Artés ha dut a terme aquest estiu diverses actuacions de millora en equipaments municipals amb l'objectiu de garantir espais més confortables i segurs per a les persones que en fan ús.
Una de les millores ha estat la instal·lació d'un nou sistema d'aire condicionat a l'Auditori de Cal Sitges. La instal·lació respon a una necessitat de l'equipament, ja que l'auditori està orientat a la cara sud i rep una elevada incidència del sol a través dels grans finestrals. El nou sistema de climatització, instal·lat durant el mes de maig, ha permès gaudir d'un equipament més fresc aquest estiu, especialment durant els concerts de final de curs de l'Escola Municipal de Música d'Artés. D'altra banda, també obre la possibilitat que l'espai pugui funcionar com a refugi climàtic durant els episodis d'altes temperatures.
Paral·lelament, en els darrers mesos s'han dut a terme dues actuacions de reparació i millora a la sala Dos de Gener amb l'objectiu principal de reforçar la seguretat tant dels usuaris com del personal que hi treballa. La brigada municipal ha reparat una part del sostre afectada per filtracions d'aigua. La reparació ha permès solucionar les filtracions, reconstruir la part de pladur malmesa i sanejar i pintar tota la zona afectada. També s'ha instal·lat una nova escala mòbil homologada per als treballs en alçada, que permetrà manipular els focus de llum, canviar bombetes i dur a terme les tasques de manteniment del sostre amb seguretat.
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