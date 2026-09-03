L’Ajuntament de Sallent i l’Associació de Cultura Física del municipi renoven el conveni de col·laboració
L'acord preveu una dotació econòmica del consistori per fomentar la pràctica esportiva al municipi
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Regió7
Manresa
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i el representant de l’Associació Sallentina de Cultura Física (A.S.C.F.), Valentí Escayola, han firmat un nou conveni de col·laboració entre les dues parts. Aquest acord preveu una dotació econòmica de l’Ajuntament per fomentar la pràctica esportiva i les activitats que organitzen les diferents seccions esportives del municipi i d’aquesta forma assegurar el manteniment de tot el club per a la pràctica de l’esport. Es tracta d’una de les accions per promoure l’activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania.
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