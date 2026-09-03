Mònica Castellà serà la candidata d’Aliança Catalana a la batllia de Navarcles
Dirigeix l'apartat comercial d'una empresa instal·lada a la població i assegura que fa el pas a la política per "construir un futur millor"
Regió7
Mònica Castellà és la candidata a l’alcaldia de Navarcles per Aliança Catalana. Castellà és nascuda a Navarcles, té estudis d'administració i està al capdavant del grup de comercials i grans comptes en una multinacional amb seu al municipi, una feina que li ha permès mantenir un contacte directe i quotidià amb moltes persones del poble. Està casada i és mare d'un fill. Fins ara no havia estat en política. Diu que vol posar aquesta experiència i el seu coneixement de Navarcles al servei dels veïns. «Estimo aquest poble. Aquí he nascut i crescut, aquí hi tinc la meva família i aquí vull construir un futur millor», ha assegurat la candidata.
La candidata considera que durant els darrers anys Navarcles ha anat acumulant problemes que necessiten una resposta decidida per part de l’Ajuntament. Entre les seves prioritats situa "la millora de la neteja i el manteniment dels carrers i espais públics, la seguretat, la transparència municipal i una administració més pròxima als veïns i un control exhaustiu de les okupacions". "Fa massa temps -afegeix- que veiem com Navarcles va perdent força. Tenim carrers descuidats, preocupació per la inseguretat, manca de transparència i massa sovint la sensació que l’Ajuntament està allunyat dels problemes quotidians dels veïns. Crec que això pot canviar, i estic disposada a treballar perquè canviï".
Un dels principals compromisos de la candidata serà, segons explica, recuperar la proximitat entre l’Ajuntament i els navarclins. Castellà defensa una administració municipal que "escolti abans de decidir, expliqui com gestiona els recursos públics i respongui davant dels ciutadans".
La candidatura també posarà l’accent en el suport a les famílies, les oportunitats per als joves i l’atenció a la gent gran, així com en la necessitat de recuperar uns espais públics cuidats i un municipi més viu. «Vull un Ajuntament que escolti la gent, que administri els diners públics amb rigor, que cuidi els espais públics i que estigui al costat de les famílies, dels joves i de la nostra gent gran», assegura.
La candidat ha indicat que "no vinc a fer promeses impossibles. Vinc a treballar, a donar la cara i a prendre decisions amb valentia i sentit comú. Els veïns tenen dret a saber què es fa amb els seus diners i a tenir un Ajuntament que respongui quan el necessiten.»
Per a Castellà, "Navarcles mereix tornar a ser un poble net, segur, viu i del qual ens sentim orgullosos. Si també creus que ha arribat l’hora del canvi, ara és el moment».
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