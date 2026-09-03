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Un motorista resulta ferit de gravetat en xocar contra una rotonda a Sant Fruitós

L'home presenta diverses fractures i ha estat traslladat a l'hospital en estat greu

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques

Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques / SEM

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un motorista ha resultat ferit de gravetat després de topar contra una rotonda, dimecres a la nit a Sant Fruitós de Bages. El sinistre ha tingut lloc a una placeta del quilòmetre 2,9 de la BV-4511, prop de les 22.39 hores, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís.

Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació del cos de Bombers de la Generalitat que ha donat assistència a l'equip mèdic. L'home, que presentava diverses fractures, ha estat immobilitzat i traslladat a l'hospital en estat greu.

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