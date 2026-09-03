Sallent enllesteix la nova coberta, a punt per la Festa Major
L’Ajuntament de Sallent ja ha deixat enllestides les obres d’instal·lació de la nova coberta que tapa la plaça Sant Antoni Maria Claret, un dels punts neuràlgics de la vida quotidiana del municipi. Es tracta d’una estructura metàl·lica permanent, que aguantarà unes veles que es podran treure o posar en funció del que sigui necessari.
Demà mateix s’estrenarà amb el primer acte de la Prèvia de la Festa Major, l’espectacle El Show de la Gent Gran. La plaça Sant Antoni Maria Claret és un dels espais amb més actes de la celebració, i a part d’aquest, també rebrà diversos concerts, l’audició de sardanes i la ballada de Gegants i Nans.
Inauguració amb retard
Les obres d’instal·lació d’aquesta estructura metàl·lica, que renova completament l’estètica de la plaça, van començar el mes de març, però alguns problemes amb el subministrament dels materials i els retards durant l’estiu han endarrerit la finalització de les obres. L’objectiu inicial del consistori era inaugurar-ho a principis d’estiu, amb la voluntat que servís d’ombra davant les altes temperatures, però finalment es podrà inaugurar durant la Festa Major.
Segons el govern municipal, la idea és que es facin «els mateixos actes que abans i fins i tot més» a la renovada plaça. A més, es preveu que es puguin instal·lar dispositius perquè refresquin la plaça amb aigua i encara faci menys calor. De fet, el projecte ha comptat amb la coordinació amb l’àrea de Cultura del consistori.
Des del consistori, doncs, expliquen que la voluntat és passar d’una plaça «dura», on fa molta calor, a un espai d’ombra on es pugui estar tot l’any i així pal·liar els efectes del canvi climàtic.
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