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Sant Fruitós de Bages commemora la Diada amb una matinal d’actes de cultura i tradició

La celebració tindrà lloc el divendres 11 de setembre a Sant Benet de Bages i al Cobert de la Màquina de Batre

Sant Fruitós tornarà a celebrar un any més la Diada Nacional

Sant Fruitós tornarà a celebrar un any més la Diada Nacional / Arxiu/Jaume Grandia

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages celebrarà la Diada Nacional de Catalunya, el divendres 11 de setembre, amb la tradicional matinal d’activitats que combinarà cultura i tradició.

La jornada començarà a primera hora del matí amb la tradicional caminada fins a Sant Benet de Bages. La sortida serà a les 8 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i l’arribada al Monestir està prevista per a les 9 h, on tindrà lloc un acte cívic i religiós, amenitzat amb la música del Cor Parroquial. La caminada està organitzada per la Parròquia de Sant Fruitós de Bages, amb el suport del Grup Excursionista Posa’t en Marxa

A partir de dos quarts d’11 del matí, la celebració es traslladarà al Cobert de la Màquina de Batre, on se celebrarà un esmorzar popular amb coca i xocolata. A continuació, tindrà lloc la tradicional hissada de la senyera, que anirà a càrrec de la Pubilla, l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet de Sant Fruitós de Bages. Posteriorment, es donarà pas a l’Acte Institucional de la Diada, que inclourà la lectura del manifest conjunt dels grups polítics municipals i el parlament institucional de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.

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La jornada inclourà l’actuació de l’Agrupació Coral Sant Fruitós, sota la direcció d’Anna Maria Riera, i clourà l’acte amb l’actuació de la colla de Geganters i Grallers del municipi i la tradicional ballada de sardanes.

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