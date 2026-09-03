Sant Fruitós ja té a punt el gimnàs pel Pla del Puig mentre continua amb l’obra del pavelló
Amb l’inici del curs, dimarts, l’escola ja disposarà de les noves instal·lacions, i a l’abril s’hauran completat la resta dels treballs amb el segon poliesportiu
Sant Fruitós de Bages ja té enllestit i a punt per estrenar el nou gimnàs que s’ha construït per a l’escola Pla del Puig, una obra lligada al segon pavelló municipal que hi haurà just al costat i amb què també s’està treballant, tot i que en aquest cas no estarà acabat fins al pròxim mes d’abril.
Els treballs van començar ara fa un any amb la intenció de poder disposar del gimnàs aquest setembre, coincidint amb l’inici del curs. S’han complert les previsions «en termini i en costos», apunta l’alcalde, Joan Carles Batanés, que aquest dijous al matí ha signat la recepció de l’obra. Dilluns, tècnics de la constructora donaran indicacions sobre el funcionament del gimnàs a personal del centre, i dimarts, primer dia de curs, els alumnes ja el podran utilitzar. Així mateix, es farà un acte inaugural per a les famílies el divendres 18 de setembre a la tarda.
El nou edifici té uns 6 metres d’alçada i consta d’un ampli espai de gimnàs amb espatlleres i amb opcions d’incloure-hi altres aparells, dos vestidors, dos lavabos, i un entarimat per a petites actuacions o presentacions. De moment, tindrà un accés directe des de l’escola pel pati, i més endavant també tindrà una connexió amb el nou pavelló.
Mig any més d’obres
Acabada aquesta primera fase, i tal com ja estava previst, els treballs continuaran amb les obres del segon pavelló, que s’allargaran fins a l’abril sense interferir amb el funcionament del curs escolar, assegura Batanés. Queda per fer l’adequació de la futura pista esportiva del pavelló amb les graderies, la zona de recepció, els lavabos, magatzems i fer els tancaments.
Una part de l’edifici arribarà fins als 12 metres d’alçada pel desnivell del terreny respecte del gimnàs, que se solucionarà amb rampes. A més, inclourà plaques solars, sistemes de refrigeració que aprofitin el màxim l’energia, i ventilacions creuades.
Tot el conjunt de l’obra té un cost de 5,5 milions d’euros.
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