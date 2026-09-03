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Sant Fruitós tindrà dos talls de circulació per treballs en línies elèctriques de mitja tensió

Les aturades seran en dues carreteres del terme municipal, els dies 8 i 9 de setembre

Les obres es faran en un lloc proper al polígon de la Serreta

Les obres es faran en un lloc proper al polígon de la Serreta / Arxiu Particular

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

Els dies 8 i 9 de setembre es produiran talls de circulació en dues carreteres del terme municipal de Sant Fruitós de Bages per tal d’executar treballs de desmuntatge i reinstal·lació de línies elèctriques aèries de mitja tensió. Les afectacions tindran lloc en dues vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Concretament, dimarts 8 de setembre es tallarà de forma permanent la BV-4511, en el tram situat entre la C-25 i la C-16, a l’altura aproximada del PK 2+360, entre les deu del matí i les dues del migdia. L'endemà, entre les set del matí i les deu, hi haurà talls intermitents de 15 minuts a la C-16, a l’altura del PK 56+970. La durada dels talls podrà variar en funció de les condicions del trànsit.

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