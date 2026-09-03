Sant Fruitós tindrà dos talls de circulació per treballs en línies elèctriques de mitja tensió
Les aturades seran en dues carreteres del terme municipal, els dies 8 i 9 de setembre
Regió7
Els dies 8 i 9 de setembre es produiran talls de circulació en dues carreteres del terme municipal de Sant Fruitós de Bages per tal d’executar treballs de desmuntatge i reinstal·lació de línies elèctriques aèries de mitja tensió. Les afectacions tindran lloc en dues vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Concretament, dimarts 8 de setembre es tallarà de forma permanent la BV-4511, en el tram situat entre la C-25 i la C-16, a l’altura aproximada del PK 2+360, entre les deu del matí i les dues del migdia. L'endemà, entre les set del matí i les deu, hi haurà talls intermitents de 15 minuts a la C-16, a l’altura del PK 56+970. La durada dels talls podrà variar en funció de les condicions del trànsit.
Les actuacions permetran avançar en la posada en servei de l’electrificació del polígon industrial Carretera de Berga II. Els treballs aniran a càrrec de l’empresa distribuïdora elèctrica Edistribución Redes Digitales, SL.
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