Santpedor commemorarà la Diada de Catalunya amb una xerrada sobre el català i l’ofrena floral
Hi haurà una xerrada dijous, dia 10, i l'acte institucional el divendres 11 de setembre, mentre que l'Esquerra Independentista també organitza els seus propis actes
Regió7
Santpedor celebrarà la Diada de Catalunya amb la ja tradicional ofrena floral de les entitats i grups municipals i l’audició de sardanes i música amb la Cobla Orquestra Montgrins. Serà el mateix divendres, 11 de setembre de 2026, després de l’esmorzar popular de coca i xocolata, a partir de les deu del matí a la plaça Catalunya.
El dia abans, dijous 10 de setembre a dos quarts de vuit del vespre a la Capella Sant Andreu, hi haurà la xerrada “Mantenir viu el català, un repte urgent. De Santpedor a La Bressola”. Anirà a càrrec de: Ferran Aguilera, exprofessor i inspector de llengua del Departament d’Educació; Gabriela Jurkiewicz, professora de llengua anglesa i voluntària del programa Vincles; i Anna Boix, professora de llengua catalana i literatura a secundària i exmestra de La Bressola.
Actes de l'Esquerra Independentista
Per altra banda, l’Esquerra Independentista -concretament, la CUP, Endavant i Arran- torna a organitzar a Santpedor un acte propi per la Diada, que des del 2024 s’ha consolidat al poble els dies previs a l’11 de setembre. La jornada d’aquest any, amb el títol “Un poble en lluita per una terra lliure”, se celebrarà el dissabte 5 de setembre i constarà de dues parts: per una banda, una prèvia juvenil a l’Ateneu Popular Ca la Teia, amb l’espai “Parlem: l’organització juvenil per la independència”, que inclourà una assemblea oberta i un espai d’oci; per l’altra, diverses actuacions musicals, una botifarrada popular i un acte polític a la plaça de l’Església.
Durant l’acte de la Diada, fet possible per militants i simpatitzants de l’Esquerra Independentista, també hi haurà paradeta on es vendran estelades. Des dels col·lectius organitzadors s’anima a posar-les al balcó, i es fa una crida a la mobilització en l’acte antifeixista del 10 de setembre al Fossar de les Moreres i de la Diada de l’11 de setembre a Barcelona.
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