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Santpedor commemorarà la Diada de Catalunya amb una xerrada sobre el català i l’ofrena floral

Hi haurà una xerrada dijous, dia 10, i l'acte institucional el divendres 11 de setembre, mentre que l'Esquerra Independentista també organitza els seus propis actes

Imatge de l'acte de l'Esquerra Independentista a Santpedor, l'any passat

Imatge de l'acte de l'Esquerra Independentista a Santpedor, l'any passat / CUP Santpedor

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Regió7

Santpedor

Santpedor celebrarà la Diada de Catalunya amb la ja tradicional ofrena floral de les entitats i grups municipals i l’audició de sardanes i música amb la Cobla Orquestra Montgrins. Serà el mateix divendres, 11 de setembre de 2026, després de l’esmorzar popular de coca i xocolata, a partir de les deu del matí a la plaça Catalunya.

El dia abans, dijous 10 de setembre a dos quarts de vuit del vespre a la Capella Sant Andreu, hi haurà la xerrada “Mantenir viu el català, un repte urgent. De Santpedor a La Bressola”. Anirà a càrrec de: Ferran Aguilera, exprofessor i inspector de llengua del Departament d’Educació; Gabriela Jurkiewicz, professora de llengua anglesa i voluntària del programa Vincles; i Anna Boix, professora de llengua catalana i literatura a secundària i exmestra de La Bressola.

Actes de l'Esquerra Independentista

Per altra banda, l’Esquerra Independentista -concretament, la CUP, Endavant i Arran- torna a organitzar a Santpedor un acte propi per la Diada, que des del 2024 s’ha consolidat al poble els dies previs a l’11 de setembre. La jornada d’aquest any, amb el títol “Un poble en lluita per una terra lliure”, se celebrarà el dissabte 5 de setembre i constarà de dues parts: per una banda, una prèvia juvenil a l’Ateneu Popular Ca la Teia, amb l’espai “Parlem: l’organització juvenil per la independència”, que inclourà una assemblea oberta i un espai d’oci; per l’altra, diverses actuacions musicals, una botifarrada popular i un acte polític a la plaça de l’Església.

Notícies relacionades

Durant l’acte de la Diada, fet possible per militants i simpatitzants de l’Esquerra Independentista, també hi haurà paradeta on es vendran estelades. Des dels col·lectius organitzadors s’anima a posar-les al balcó, i es fa una crida a la mobilització en l’acte antifeixista del 10 de setembre al Fossar de les Moreres i de la Diada de l’11 de setembre a Barcelona.

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Santpedor commemorarà la Diada de Catalunya amb una xerrada sobre el català i l’ofrena floral

Santpedor commemorarà la Diada de Catalunya amb una xerrada sobre el català i l’ofrena floral
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