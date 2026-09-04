Una baralla a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada obliga a la intervenció dels Mossos i la Policia Local
La discussió entre dues dones ha acabat amb la seva expulsió
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Regió7
Sant Joan de Vilatorrada
Una baralla entre dues dones que eren a la piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada ha obligat a mobilitzat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, aquest divendres a la tarda. Els fets han passat cap a 3/4 de 5, quan les dues dones han començat a discutir i s'han agredit.
Seguint el protocol, el socorrista les ha expulsat a totes dues del recinte, però una d'elles no hauria volgut marxar, segons fonts de la policia catalana. Finalment, ho ha acabat fet quan ja arribaven els agents, que s'han quedat una estona a l'equipament per evitar que passés res més.
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