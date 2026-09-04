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Castellbell i el Vilar prepara una Diada Nacional commemorativa i esportiva

L’onzena edició de la Transenyera manté les inscripcions obertes amb una cursa de muntanya de 15 quilòmetres i una caminada popular de 8 quilòmetres

Participants a la Transenyra

Participants a la Transenyra / Arxiu

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Regió7

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar prepara una Diada Nacional commemorativa i esportiva. Els actes començaran dijous de la setmana vinent, a les 8 del vespre, amb l’ofrena floral a Esteve Biosca, Isidre Vila i Salvador Vila, els tres alcaldes republicans afusellats pel règim franquista l’any 1939. L’acte es farà a la plaça Esteve Biosca, punt des d’on començarà la Marxa de Torxes fins al Vilar.

La jornada de l’11 de setembre començarà a les 9 del matí amb una nova edició de la Transenyera, la cursa de muntanya de 15 quilòmetres amb 800 metres de desnivell i la caminada popular de 8 quilòmetres que l’any passat van reunir més de 500 participants. Les darreres inscripcions continuen obertes a través de la pàgina web de l’Associació Esportiva i Cultural Les Guineus. Aquest any la Transenyera destinarà part de la recaptació a la Fundació Althaia per ajudar a fer realitat la sala d’hemodinàmica de cardiologia de l’hospital.

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La jornada acabarà amb l’acte institucional a la plaça Lluís Companys.

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