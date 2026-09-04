El Centre Excursionista de la Comarca del Bages corona el Gran Tuc de Colomers i el Pic del Portarró
Es tracta de dos dels miradors més espectaculars del Parc Nacional d’Aigüestortes
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Regió7
Manresa
Membres del Centre Excursionista de la Comarca del Bages van participar en una sortida al Parc Nacional d’Aigüestortes per assolir el Gran Tuc de Colomers (2.933 m) i el Pic del Portarró (2.734 m). Es tracta de dos dels miradors més espectaculars del Parc Nacional d’Aigüestortes amb vistes des de la Maladeta i el Pic de Néouvielle fins a la Pica d’Estats amb el llac de Sant Maurici i els Encantats als peus. La sortida s’emmarca en el repte dels «100 cims», que proposa als federats assolir un centenar dels cims més representatius de Catalunya.
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