Gaià desperta els seus nans per la Festa Major
L’associació de Motos Clàssiques Montesa celebra deu anys amb la fira Gaià Vibra, que ajunta gastronomia, motor i vinils
Els nans de Gaià tornaran a ballar després d’una llarga letargia per la Festa Major que el municipi viurà aquest cap de setmana. Les figures, creades l’any 2014 per l’Associació Cultural de Gaià, feia diversos anys que no sortien a plaça, i ho tornaran a fer el diumenge sis, durant l’acte que se celebrarà a dos quarts d’una del migdia. La Graciana, el Miquelet i l’Àgata estaran acompanyats dels Gegants de Navàs i dels Grallers de Gironella.
Els tres nans, de cartó pedra i fets ara fa 12 anys, representen tres personatges emblemàtics vinculats amb la història del poble. L’Àgata és una bruixa, la Graciana és una dona acusada de bruixeria i el Miquelet és, tal com indica el nom, un soldat de la guerra de Successió, de nom Joan Vilar Ferrer.
El retorn dels nans a la plaça és l’acte més destacat del diumenge, que arrencarà amb la missa solemne, cantada per la Coral Sant Esteve de Balsareny. A la tarda, hi haurà un espectacle familiar, a càrrec de la companyia Vivim del Cuento, i al vespre, Jordi Bruch tancarà la festa amb el ball de tarda. Les activitats de diumenge les organitza l’Associació Cultural de Gaià amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gaià.
La fira Gaià Vibra
Enguany, una altra gran novetat és la fira Gaià Vibra, que arrenca per celebrar els deu anys de l’associació de Motos Clàssiques Montesa, amb el suport del consistori. Aquesta fira s’estendrà durant tot el dissabte, amb diverses activitats que giraran entorn les motos i la gastronomia. A partir de les nou del matí es farà un esmorzar motero, i des de quarts d’onze es farà una sortida de motos, tant de carretera com de terra.
Al migdia hi haurà un dinar popular. A la tarda es farà l’espectacle familiar “De faula” i el 'tardeo' musical amb el grup de versions “R’Sons”. Ja a la nit, hi haurà un sopar amb música ambient i el ball amb Joan Vilandeny. A més, durant el dia, hi haurà una important exposició de motos Montesa i parada de vinils, i se sortejarà una maleta toca discs amb cinc vinils.
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