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La Coral Cardonina segueix la petjada dels seus patrons i fa una gira musical pel nord d’Espanya

Amb aquest pelegrinatge musical, el municpi bagenc vol estrènyer els llaços que l'agermanen a diferents indrets del nord de la península

La Coral Cardonina segueix la petjada dels seus patrons i fa una gira musical pel nord d’Espanya

La Coral Cardonina segueix la petjada dels seus patrons i fa una gira musical pel nord d’Espanya / CORAL CARDONINA

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Regió7

Cardona

La Coral Cardonina i un grup de cardonins devots dels Sants Màrtirs de Cardona van dur a terme una gira musical que els va portar a actuar a Navarra, Cantàbria i La Rioja, tot resseguint una ruta pels diferents indrets on es conserven relíquies i es manté viu el culte als sants Celdoni i Ermenter, patrons de Cardona. Amb aquest pelegrinatge musical, Cardona vol estrènyer els llaços que l'agermanen a diferents indrets del nord de la península on es preserven i es veneren les relíquies de Celdoni i Ermenter.

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