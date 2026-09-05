Testimoni
La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
Saray Gómez, directora d’Educació i FP a la Catalunya central, reivindica en un acte a la presó de Lledoners el dret a la formació d’adults sense instrucció, com molts dels interns a Sant Joan de Vilatorrada
L’Antonio, com una part de la població de la seva generació, va començar a treballar quan encara era un nen. A Catalunya i al conjunt de l’Estat, hi havia ciutadans d’extracció modesta que en el primer quart del segle passat no podien anar a l’escola, i així transcorrien els anys, sense que sabessin llegir ni escriure.
Quan una de les netes de l’Antonio, nascuda a la dècada dels vuitanta, tornava a casa després d’haver estat al col·legi a Manresa, ensenyava a l’avi tot el que havia après durant la jornada. En el moment en què va començar a introduir l’home en la instrucció més elemental, l’alumna tenia deu anys. Va ser aquesta nena qui va fer possible que l’Antonio escrigués el seu nom per primera vegada.
Aquella estudiant sosté en el present que, sense adonar-se’n, el seu avi li va «regalar» una de les lliçons més decisives que es poden rebre: «El dret a l’educació no té edat», recalca ella. «Mai és tard per aprendre -afegeix-, perquè aquest és un acte de dignitat».
La neta de l’Antonio és la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Educació i Formació Professional (FP) de la Generalitat, Saray Gómez, i ahir va compartir aquest record amb desenes de persones que, en l’actualitat, es troben gairebé en el buit acadèmic en què estava el seu avi fa més de tres decennis.
Es tracta d’interns de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que estan matriculats al centre educatiu de les instal·lacions, Carme Karr, mentre compleixen les seves condemnes de reclusió.
Gómez es va sincerar fins a aquest extrem perquè el seu vincle professional i, sobretot, emocional amb aquest equipament va molt més enllà del que es pot preveure per la seva funció pública. Hi va treballar durant 13 anys i en va arribar a ser directora.
Saray Gómez va destacar durant l’acte organitzat per Educació que, gràcies a l’Antonio, va entendre que educar “no consisteix només a transmetre coneixements, sinó que principalment és construir relacions».
«Encara avui continuo pensant que aquesta és la grandesa de la nostra professió», va subratllar davant dels assistents, entre els quals també hi havia funcionaris, membres de l’equip de la presó i càrrecs de la Conselleria.
Una altra «inquietud personal» la va acostar al món penitenciari, com va confessar en el seu discurs. En aquest cas, el punt de partida és igualment el de destí: «Rere cada persona hi ha una història que mereix ser escoltada».
La seva convicció és que cal intentar-ho, malgrat que la formació «no canvia immediatament les circumstàncies·».
Lledoners ha estat notícia en els últims mesos per diversos incidents entre reclusos, atacs de penats a empleats, confiscacions de drogues i intervencions de telèfons mòbils introduïts il·legalment al complex o, fins i tot, un conflicte entre el director i una funcionària, successos que han incrementat la freqüència i la intensitat de les denúncies dels sindicats.
Molt abans que es desencadenés aquesta sèrie de problemes, Saray Gómez va mantenir una conversa amb la directora general d’Educació al llarg de la vida de la Generalitat, Gemma Verdes, sobre la conveniència de planificar sessions com la trobada d’ahir a Sant Joan de Vilatorrada, amb docents i alumnes adults.
«Soc mestra i tinc una profunda vocació social. Els càrrecs ens donen responsabilitats, però és l’ofici el que ens defineix», va reblar abans dels aplaudiments.
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