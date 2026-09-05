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Sant Joan habilitarà una anella verda amb cinc rutes i 63 quilòmetres de recorregut

El projecte, que es desenvoluparà dins d’aquest 2026, inclou espais emblemàtics com el Bosquet, Collbaix, Joncadella, el Torrent Fondo, i masies històriques

Vista aèria de l'entorn de Collbaix

Vista aèria de l'entorn de Collbaix / Arxiu | Oscar Bayona

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Joan de Vilatorrada

L’Ajuntament de Sant Joan condicionarà i senyalitzarà diversos itineraris per tot l’entorn natural que conforma l’anella verda del municipi pensats per fer a peu, en bicicleta, o fins i tot a cavall. En total, es preveuen cinc rutes que sumaran un total de 63 quilòmetres per recórrer aprofitant camins i senders que ja existeixen, i altres que s’habilitaran de nou amb la doble voluntat de fomentar la vida saludable entre la població i de «posar en valor i preservar el nostre patrimoni natural», explica el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado.

El projecte tindrà una inversió de gairebé 50.000 euros subvencionats en un 84% per la Diputació de Barcelona i s’executarà aquest mateix 2026, tant pel que fa al manteniment i millora de camins ja existents, com al condicionament de nous, o la senyalització de cada una de les rutes, amb un total de 122 punts de senyalització i 226 plaques. A més, aquests recorreguts es digitalitzaran per poder-los seguir a través dels dispositius mòbils.

D’aquestes rutes, la més llarga és la que configurarà pròpiament l’anella verda circular, de 21 quilòmetres per l’entorn de Collbaix, Santa Marta, Sant Martí, Joncadella i Les Torres.

Les quatre rutes restants tindran distàncies similars. La Ruta de Sant Daniel, d’11 quilòmetres, començarà a la plana de Collbaix, i continuarà cap a les masies històriques de Sant Martí i Cal Carlot, per agafar la direcció de tornada vorejant el riu Cardener pel Petit Puig de Sant Daniel.

La Ruta de Collbaix també tindrà 11 quilòmetres, i se centrarà en l’emblemàtica muntanya, pujant per l’est i baixant pel nord en direcció als Plans de Sant Joan, Santa Marta i Costa Rodona. També es dissenyarà la Ruta de les Torres, de 10 quilòmetres que recorren el vessant est del nucli, des del Torrent Fondo fins al Mas de les Torres i torna cap al nucli pel Poal i el Pont Petit del riu Cardener. Finalment, el projecte inclou la Ruta de la Torre del Telègraf, també de 10 quilòmetres, des del Torrent de les Torres, cap a Lledoners, el Bosc del Llobató, Sant Martí de Torroella i la Torre del Telègraf.

Es vol revaloritzar el Bosquet

L’anella verda de Sant Joan incorpora com a punt neuràlgic el Bosquet, situat dins del nucli urbà, i que conté prop de 130 espècies autòctones de flora, promogut de manera conjunta entre l’Associació Voluntàries Mediambientals i l’Ajuntament. Aprofitant el projecte de l’anella verda, s’hi contemplen millores per incrementar la qualitat ambiental, reforçar la biodiversitat urbana, i consolidar-lo com un espai de referència.

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Tot plegat, també s’interconnectarà amb l’anella verda de Manresa per conformar un ampli espai natural destinat als hàbits saludables.

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Sant Joan habilitarà una anella verda amb cinc rutes i 63 quilòmetres de recorregut

Sant Joan habilitarà una anella verda amb cinc rutes i 63 quilòmetres de recorregut
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