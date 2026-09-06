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Els Bombers intervenen per un rebrot de fum a la nau abandonada de Mabsa a Navarcles

Dues dotacions han remullat la zona afectada després que tornés a sortir fum de l’edifici, que ha patit diversos incendis els darrers anys

L'antiga fàbrica Mabsa de Navarcles

L'antiga fàbrica Mabsa de Navarcles / Arxiu/Mireia Arso

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Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Navarcles

Els Bombers van intervenir ahir al vespre per un petit rebrot de fum a la nau de Mabsa, a Navarcles, que havia patit un incendi dies enrere. L’avís es va rebre a les 22:40 hores, després que es detectés que tornava a sortir fum de l’interior de les instal·lacions.

Segons han informat els Bombers, el fum procedia de la zona de l’entrada de la nau. Els efectius van remullar la part afectada per evitar que el foc es reactivés i van donar l’actuació per finalitzada sense més incidències. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions terrestres.

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La nau de Mabsa està abandonada i des de fa anys s’hi han produït diversos incendis.

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