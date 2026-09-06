ENTREVISTA | Norman López Creador de contingut i comunicador en línia
Norman López, creador de contingut i comunicador en línia: «Quan surto de la meva zona de confort a internet, descobreixo una selva»
És un dels líders a internet en català. Amb la seva veu de locutor de ràdio esportiva treballa des d’un simulador de cotxe de carreres a una habitació de casa seva. No viu a Andorra com alguns influenciadors: ho fa des de Sallent
Per als no iniciats, expliqui’ns què és i què fa...
Molta gent em considera influenciador, però jo no m’hi trobo gaire còmode. A mi m’agrada més «creador de contingut». El creo a les xarxes sobre curses d’automobilisme i videojocs. I això porta a una certa influència, segurament. Ho publico a llocs com Instagram, TikTok, X, YouTube o Twitch, amb mil formats i mil maneres. Aquesta denominació és l’adequada: creador de contingut.
I quin contingut crea?
Les meves dues activitats principals (curses i videojocs) em porten a fer mil coses, com humor o parlar de com crec que ha de ser la vida. L’altre dia, a una cursa, defensava el fet d’anar a comprar al mercat i fer una cosa tan catalana com comprar un pollastre a l’ast els diumenges. Aprofito per parlar amb qui em segueix del que sigui, em vingui de gust i em surti naturalment. Al final, tantes hores davant d’una càmera acabes parlant del que faràs demà o del que et va passar la setmana passada. És 100 % directe.
Com va començar?
Als setze anys, a una ràdio en línia que es deia “Pasión Deportiva Radio”, narraven partits de bàsquet de l’ACB en castellà i buscaven gent a Manresa. Allà vaig conèixer el meu soci, el Carles Jódar, que aleshores era a la COPE. Ens vam unir i fèiem el partit per Ràdio Manresa. Vaig entrar a Gedi Media, l’empresa cooperativa on som. El 2020 arriba la covid, es para el món i ens quedem sense facturació. Sempre m’havien agradat els videojocs i m’agrada comunicar. Vaig crear el canal: soc fill de la covid, 100 %. Al Frankfurt del costat de casa (Cal Xavi) organitzaven uns tornejos: passo de narrar bàsquet a narrar Fortnite. No crec ni en les casualitats ni en la fortuna, fins que un dia hi vaig veure una oportunitat.
El seu lloc de treball és una habitació d’un domicili particular que ha reconvertit en un set...
És mig magatzem i mig plató. Tinc càmeres, micròfons, uns fons i un magatzem per tenir les quatre coses que em calen i una mica d’attrezzo. Això em condiciona la vida. És casa meva i he de sacrificar una habitació. La tinc perquè quedi més atractiva en pantalla, no com jo la voldria tenir. És un plató.
Què s’ha d’estudiar per ser creador de contingut?
Res de res, però t’has de formar molt en comunicació. S’ha de ser una persona amb nocions tècniques: saber editar, com produir, com gravar, algunes nocions de so, de llum i d’informàtica. És multidisciplinari. Hi ha creadors de contingut que agafen un mòbil, graven, editen i pengen, sent extremadament carismàtics. Altres ens ho hem de currar molt i jo pipejo de tot arreu.
Com seria la seva activitat explicada a una persona de catorze anys?
Que publiquem vídeos a internet i fem directes. I no ens financem a través de les visites: aquest noi no s’ho ha de pensar. No. La clau del negoci està en la publicitat. Els nens ho han d’entendre: no és penjar un vídeo, aconseguir moltes visites i em faig ric. És buscar-te la vida per tenir contingut pagat per publicitat de patrocinadors. I jo vull fer d’això un mode de vida. Tenen al cap els youtubers vivint a Andorra per no pagar impostos i vivint en un xalet. No és això.
I explicat a una de vuitanta?
Doncs no deixa de ser una televisió on corro amb cotxes de mentida en un videojoc d’ordinador. I la gent em veu i m’escolta.
Té temes tabú?
El tema polític nacional català crea molta polaritat. Si la conversa se’n va a un tema molt polític, o és molt vivencial, ho vivim de formes molt diferents tot comunicant-nos a través d’un xat. No estem cara a cara. Els temes complexos no es poden frivolitzar. Quan surt algú i escriu «¡Arriba España!», un dels moderadors el fa fora perquè ha vingut a tocar els pebrots. A vegades em diuen: «No hi ha llibertat d’expressió!». No. Al meu canal es parla del que jo vull i tinc paraules bloquejades per no aguantar certes coses. D’insults catalanòfobs n’he aguantat milers. Al meu canal no s’hi ve a debatre sobre si l’Estat tal o Catalunya ha d’esdevenir independent. No tinc problema amb cap opció política, però sí amb qui ve a fer saltar el que fem i a insultar-nos.
És un dels líders de contingut en català...
En els meus nínxols, segur. (És el líder a Twitch en català amb 11.900 seguidors i acaba de rebre una beca de la Generalitat per a la difusió de l’idioma a les xarxes.)
Mai ho farà en castellà?
La gent em coneix per com soc i pel que faig. Jo he narrat partits en castellà i no hi tinc cap tipus de problema a fer-ho, però en el meu canal no té sentit, com no en té parlar de certs temes. No el vull convertit en un de jardineria, tot i que m’encantaria. És una decisió estratègica. Als inicis t’ho planteges, però ho vaig fer en català perquè és com em va sortir. Potser em veuria més gent, però no vol dir que em guanyés més bé la vida. Al final treballo en nínxols concrets i les empreses patrocinadores han d’entendre que l’important no és el nombre de seguidors, sinó a qui arribes.
Quins són els teus referents?
Soc molt poc mitòman, però he crescut veient ElRubius, el Jordi Wild (crea contingut des de Manresa en castellà) i tots aquests. Veig el món una mica diferent. N’hi ha del simracing que m’agraden molt, el PhotoracerTV i altres grans referents. A ell el conec personalment, és valencià i ho fa tot en castellà. Em va ajudar molt al principi i li estic molt agraït. Moltes coses que jo faig, ell les va fer. Tinc la sort que he pogut conèixer la gent amb la qual m’he fixat.
Acaba de sortir un acord entre Mark Zuckerberg i la justícia de Califòrnia per evitar un judici de més milers de milions... L’excés d’atenció a les xarxes perjudica la salut, sobretot als més joves?
100 % d’acord. Hi ha xarxes que segurament són pitjors. Les de scroll infinit són pitjors que les de directes. Hi ha xarxes i xarxes. TikTok i Insta són molt més de facilitar fer scrolling, mentre que Twitch i YouTube, en ser productes més llargs i amplis, t’hi has de parar amb una certa atenció. Segurament no són tan perjudicials. Però jo no soc metge.
Fa altres coses, oi?
Soc soci d’El Ganxo Produccions i “NormanLopez44” és un dels projectes més importants. Narrem els partits del Manresa de bàsquet per internet. És el resultat de tot el que jo sabia com a estrímer aplicat a un sector que no té res a veure. Ho hem aplicat al bàsquet i a la comunicació més convencional. També faig moltíssima formació a instituts, amb Plataforma per la Llengua. Em contracten per poder parlar de xarxes socials amb adolescents. M’encanta! M’escolten més que al professor de física! Tinc la percepció que aprenen i em va bé per detectar què en saben. Pensen allò de: “Ha vingut aquest youtuber amb un Ferrari!”. Els explico que no és així, que em guanyo la vida com bonament puc i que s’ho treguin del cap. Aquesta imatge ha fet un mal espectacular.
Quines són les tendències al seu sector d’aquí a un parell d’anys?
El simracing està a l’alça. Cada vegada hi ha més gent que ho consumeix. Li crea curiositat, compra volants, revèn els de segona mà i s’està fent molt accessible. Mai podré conduir un vehicle a Spa-Francorchamps, mai! I no passa res! Però ho faig des de casa i em sento pilot. Si la cago em frustro o celebro quan guanyo, i això és meravellós. Crec que cada vegada serà un hobby més a tenir en compte.
I què farà quan tingui el doble de la seva edat actual?
Espero seguir creant contingut. El meu públic, a diferència d’altres creadors, no és només per a joves. La meva figura crec que té una data de caducitat més llarga que altres enfocats en jocs més infantils. M’agradaria seguir amb això i que fer-ho en català no fos activisme de per si.
Està molt orgullós de «l’anècdota Verstappen», oi?
He corregut contra ell! Me’l vaig trobar a l’iRacing, el major simulador de curses que existeix. Vam coincidir a pista i em va fer fora! Em va demanar perdó. És un d’aquells moments recordats especialment. Actualment és, segur, el millor pilot sobre la Terra i potser de la història.
Els quatre cantons
Tothom té el que es mereix? No, però suposo que hi ha gent que sí
Millor qualitat i pitjor defecte. Creativitat i extremadament dispers
Quant és un bon sou? Per viure dignament i estalviar una mica cada mes
Notes pressió estètica social? Avui, tothom
El teu llibre preferit? El codi da Vinci, de Dan Brown
Una obra d’art. Red Dead Redemption II (un videojoc)
En què és expert? En parlar, imagino
Què s’hauria d’inventar? Biocombustibles no contaminants
Déu existeix? No en tinc cap prova
Amb quin personatge històric o de ficció t’agradaria sopar? Arthur Morgan (el creador de Red Dead Redemption II)
Un mite eròtic. Emma Watson
Acabi la frase. La vida és... Fugaç
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular? Vull creure que bona
Tres ingredients per fer un paradís. A qui estimo, bon menjar i un bon llit per dormir
Un lema per a la seva vida. Tot passa
D’esprintador a estrímer
Norman López Sànchez va néixer a Manresa el 2 de febrer de 1996 i viu a Sallent. Fill únic del Miquel i la Susanna. Viu en parella amb l’Anna i no té fills. Va estudiar primària a l’Escola Puigberenguer, i l’ESO i el batxillerat a l’Institut Lacetània. El 2017 va fer un any d’Erasmus a Moscou. Va començar Internacional Business in Economics (IBE) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i no el va acabar. Després va optar per Comunicació a l’UOC; ho té pendent. Va estudiar música a l’escola l’Esclat. Sap tocar la guitarra, la bateria, l’ukelele i la dolçaina, però va perdre l’interès per la música als setze anys: «Tocava la dolçaina perquè m’agradaven els de La Gossa Sorda, i van deixar d’estar de moda els grups amb aquest instrument». Li agrada córrer. Va ser atleta júnior del Club Atlètic Manresa – Avinent. Una temporada va quedar tercer de Catalunya en categoria cadet i desè d’Espanya en 100 metres llisos. La seva millor marca: 11,58 s (tenia setze anys). El rècord del món absolut és d’un dels seus ídols, Usain Bolt (9,58 s, “només” dos segons menys). Té una samarreta de Jamaica signada per ell a Barcelona, de l’època en què tots dos eren en actiu: «M’estimo el meu simulador de curses, però crec que la cosa més extraordinària que tinc a casa és la samarreta de Bolt».
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