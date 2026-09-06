Guanyadors de Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus | Albert López i Marisol Hosta Gerent i cuiner / Cambrera
"Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets"
Marisol Hosta i Albert López són mare i fill i treballen tots dos al restaurant La cuina d’en Tikus de Castellgalí, ell com a gerent i cuiner i ella com a cambrera
Amb la seva proposta s’han proclamat guanyadors del capítol de Joc de Cartes Estiu dedicat al millor restaurant a la fresca de la Catalunya central
Del seu pas pel programa destaquen el bon ambient i l’empatia entre els concursants i, també, que el concurs els ha servit per donar a conèixer el restaurant, la seva oferta i els seus espais
Marisol Hosta (Artés, 1965) i Albert López (el Pont de Vilomara, 1993) són mare i fill i treballen plegats al restaurant La cuina d’en Tikus, a Castellgalí. Tots dos es van proclamar guanyadors d’un dels capítols de Joc de Cartes Estiu, de 3Cat, concretament el que buscava el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central. Més enllà de la victòria, si alguna cosa va caracteritzar aquesta edició va ser el bon ambient i l’empatia entre els participants, que van jugar net en tot moment.
"Ens van trucar perquè havien vist els meus vídeos d’Instagram i els feia gràcia", detalla López, que, a banda de regentar el negoci i ser-ne el cap de cuina, també troba moments per crear contingut a les xarxes socials. Ell ho va tenir clar de seguida: un sí rotund. La seva mare, però, no tant. "Sabia que ella diria que no, però com que jo volia, la vaig convèncer", explica el xef.
Segons asseguren tots dos, "l’experiència va ser molt bona gràcies als contrincants que ens van tocar; tots anàvem amb bones intencions". Les tres parelles es van entendre, però amb Josep Jané (Pepitu) i Mar Barons van fer especialment bona sintonia: "Vam connectar molt. Nosaltres també som de pagès i ens vam entendre de seguida".
En aquest sentit, Hosta, cambrera de La cuina d’en Tikus, reconeix que el que més la feia enrere era "l’agressivitat i mala competitivitat" que sovint es veu a Joc de Cartes. "No entenc com persones del mateix gremi es poden tractar així", afegeix. Malgrat les reticències inicials, "va anar tot molt fluid, tant que vaig pensar que seria avorrit perquè no ens havíem llançat ganivets". De fet, tot i que el premi se’l van endur ells, "tothom ens comenta que els tres concursants vam sortir guanyadors".
Precisament, l’empatia va ser un dels elements que va fer més atractiva aquesta edició per als espectadors. "Hi ha formes de dir les coses; a la cuina es fan molts plats i a vegades poden sortir malament", subratlla la cambrera. López hi afegeix que "a l’hostaleria hi juguen molts factors i poden passar mil coses".
A banda dels diners del premi i de les amistats que se n’han endut, tots dos destaquen que l’experiència també els ha ajudat a aconseguir que "es reconegui una mica on estem, perquè per aquí passa molta gent, però ningú para", en referència a la ubicació del restaurant, situat just davant de la C-55. "Ens hem donat a conèixer i ara la gent sap que som un restaurant, no un bar, i que tenim un bon espai", afegeix López.
Un dels moments més emocionants va arribar durant la confrontació final, quan van veure la nota que els havien posat els companys: un 7,7 que posteriorment va ascendir fins a un 8,4 amb la puntuació de Marc Ribas i el mig punt del plat estrella. "Va ser molt emocionant perquè no ens ho esperàvem", admeten. Les puntuacions de les tres parelles de concursants, de fet, van ser generoses: "Vam puntuar amb el cor, amb el que sentíem", afirmen.
En el cas d'Hosta, durant la presentació del restaurant al programa es va definir com una persona seriosa, però la imatge que en van rebre els espectadors i els concursants era, en canvi, la d’algú molt proper. "Quan estàs a gust amb les persones i et sents com a casa, vas més relaxada", detalla.
Des que s’ha emès el programa, "la rebuda ha sigut brutal". Més enllà de les felicitacions, han hagut de començar a fer dos torns perquè les reserves s’han disparat. "Estem fent el doble de menjar i amb això som novells", assenyada el cuiner.
Una aventura que va començar fa 8 anys
La cuina d’en Tikus va obrir ara fa vuit anys, quan López només en tenia 24. "Vaig fer un Programa de Qualificació Professional Inicial per treure’m l’ESO mentre aprenia l’ofici a la Xicra d’Artés i vaig veure que m’agradava", explica. Després va anar a la Joviat, on es va acabar de formar. Abans d’emprendre el seu propi negoci, però, va passar per un parell de restaurants i va portar la cuina de l’hotel La Garriga de Castelladral: "Passava tot el dia allà i ho feia tot. Vaig dir: tant per tant, busco alguna cosa".
Dit i fet, es va posar a buscar i un dia va veure que es llogava l’espai on ara hi ha La cuina d’en Tikus. "Em va fer gràcia perquè de petit sempre hi passava per davant", detalla. Amb els estalvis i capitalitzant l’atur, el cuiner es va aventurar a obrir el negoci. Quan ho va dir a la seva mare, Hosta confessa que li va donar un "suport forçat", conscient del repte que suposava.
Abans d’obrir, però, hi va haver una tasca prèvia important de recondicionament. El local, que ja havia funcionat com a restaurant, "era molt vell" i hi havia molta feina a fer. "Ens ho vam trobar sense barra i amb les parets plenes d’humitats", expliquen tots dos. Al llarg dels anys, "ho hem anat arreglant tot com hem pogut, a trossos".
López inicialment va obrir el negoci sol, però la seva mare no va trigar a incorporar-s’hi com a cambrera, tot i no haver treballat abans en aquest sector. "Treballava netejant cases, però com que sempre tenia problemes amb el personal perquè li plegaven i no trobava gent de confiança, m’ho va proposar", detalla. "Sempre dic que no, però al final sempre ho acabo fent", afegeix entre riures.
Mare i fill formen, des de fa temps, un tàndem ben compenetrat a la feina. "Ens entenem molt bé. El dia que es jubili no sé com m’ho faré", assegura el gerent. Hosta, per la seva banda, afirma que "tot això ho ha fet ell sol. Nosaltres el vam ajudar fent feina al local, però els diners se’ls va buscar ell".
Cuina tradicional i molta brasa
A vegades no cal inventar res de nou, sinó fer bé allò que sempre ha funcionat. Al restaurant l’oferta té una base tradicional amb "algun toc modern" i molta brasa. Tot plegat, amb un objectiu molt clar: crear a partir d’un producte de qualitat i, si és possible, de "quilòmetre zero".
López és una persona creativa, com ja va demostrar a Joc de Cartes amb els seus invents, però a l’hora de cuinar "sempre busco la manera de millorar i penso en el que podem canviar". De fet, el xef destaca que "la cuina, a vegades, és buscar recursos per no morir en l’intent".
La cuina d’en Tikus va començar com "un repte", però s’ha convertit en "una història" i té una cosa que sembla fàcil d’aconseguir, però que molts voldrien: senzillesa i caliu. De cara al futur, l’objectiu és mantenir aquesta proposta i, si és possible, "fer alguns plats més elaborats".
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