Castellbell i el Vilar estrena el nou local social de la Vall de Montserrat
El consistori ha invertit 14.000 euros per equipar les instal·lacions que seran utilitzades pels veïns i veïnes de la urbanització
Regió7
Coincidint amb la Festa Major de la urbanització la Vall de Montserrat, aquest cap de setmana l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l’Associació Viu La Vall han estrenat el nou local social. El consistori ha invertit 14.000 euros per adequar unes instal·lacions que estaran a disposició del veïnat. El local social podrà acollir tota mena d’activitats, està climatitzat i es perfila com el punt de trobada de la urbanització. Els mòduls, instal·lats l’any 2019, quedaven pendents d’equipar i a partir d’ara es podran utilitzar amb normalitat.
Nova pista poliesportiva
El consistori també prepara una nova inversió a la urbanització per fer realitat una nova pista multiesportiva a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. La inversió serà de 40.000 euros gràcies a la línia d’ajuts de la Diputació destinada a instal·lacions esportives.
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