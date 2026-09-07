Denuncien dues persones per incomplir la normativa de caça al Bages
Un dels denunciats no disposava de la llicència de caça vigent i l’altra caçava sense permís en una àrea privada
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Regió7
Manresa
Els Agents Rurals han denunciat dues persones per diverses infraccions de la normativa de caça durant una inspecció realitzada al Bages.
Segons han informat els Agents Rurals, una de les persones denunciades no disposava de la llicència de caça vigent, mentre que l’altra va ser denunciada per caçar sense permís en una àrea privada de caça.
L’actuació forma part dels controls que els Agents Rurals duen a terme per comprovar el compliment de la normativa cinegètica i garantir que l’activitat de caça es desenvolupi d’acord amb la legislació vigent.
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