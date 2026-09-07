Els himnes d’Extremoduro tornaran a sonar a Sant Joan de Vilatorrada
El grup tribut Pedrá oferirà un directe carregat d’energia el pròxim 26 de setembre a la Sala Cal Gallifa
Sant Joan de Vilatorrada es prepara per viure una nit de rock, guitarres i grans himnes amb l’arribada de Pedrá, un grup tribut a Extremoduro. El concert tindrà lloc el pròxim dissabte 26 de setembre, al vespre, a la Sala Cal Gallifa.
El grup de versions recuperarà l’essència d’Extremoduro amb un repertori que repassarà alguns dels temes més emblemàtics de la formació, com So Payaso, Jesucristo García o La Vereda de la Puerta de Atrás. El concert oferirà un directe fidel, intens i carregat d’energia, pensat per reviure l’esperit i la força de les cançons que han acompanyat diverses generacions.
La Sala Cal Gallifa obrirà les portes a les nou del vespre i el concert començarà a les deu. Les entrades anticipades tenen un preu de 15 euros, amb consumició inclosa, mentre que les entrades a taquilla tindran un cost de 18 euros, també amb consumició.
Les entrades es poden adquirir físicament a Venus Depilacions, Bar Rikis i Bar Patio, i també per internet a través de la plataforma Entradium: entrades online.
Una proposta per als amants del rock estatal que vulguin tornar a cantar i gaudir en directe d’alguns dels grans himnes d’Extremoduro. Pedrá arriba a Sant Joan de Vilatorrada disposat a fer vibrar la Sala Cal Gallifa.