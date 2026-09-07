Sant Salvador de Guardiola avança en la renovació del polígon de Salelles
L’Ajuntament aprova la segona fase de les obres que permeten renovar la zona industrial i evitar inundacions, amb una inversió pròxima al milió d’euros
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat executar la segona fase de la renovació del polígon industrial de Salelles, ubicat al límit del terme municipal amb Manresa. Després d’una primera fase on es van canviar les canonades per evitar inundacions a les naus quan plou, ara es refaran els carrers. El gruix del projecte és d’una mica menys d’un milió d’euros d’inversió, majoritàriament sufragat per una subvenció de la Diputació de Barcelona, tot i que altres administracions també hi col·laboren i una petita part ha estat pagada amb recursos propis del consistori.
La primera part d’aquestes obres, que es va fer ara ja fa uns quants anys, va transformar una part del polígon, i ara s’ha de fer l’altra. Es va fer un avantprojecte, per presentar a una convocatòria de subvencions de l’ens provincial, i se’ls va atorgar una subvenció de més de 600.000 euros. «Podem fer això gràcies a la subvenció de la Diputació. Som un ajuntament petit i no tindríem mitjans per poder costejar una obra d’aquesta magnitud», explica Llobet.
Aquesta reforma consta de tres fases, una de les quals ja està executada, que ha servit per evitar les acumulacions d’aigua en casos de pluja de molta intensitat. Les canonades d’una part del polígon són més petites del que tocaria, i s’han substituït per poder canalitzar millor l’aigua i evitar que les naus s’inundin. «És un problema endèmic, que tenim de fa molts anys», explica l’alcaldessa.
Ara es farà la segona part, que consisteix a arreglar les voreres i fer l’asfaltatge de la zona. «Asfaltar és la part econòmicament més grossa». Aquesta part es farà a l’octubre, i la voluntat del consistori és que s’asfalti de nit, durant els quinze dies que es farà, per facilitar l’activitat econòmica durant el dia. A més, també es faran zones de pícnic, un pàrquing i un carril bici. «Nosaltres condicionem el polígon perquè pugui tenir mobilitat interna amb bicicleta i es pugui incorporar en cas que es faci un carril bici des de Manresa», explica l’alcaldessa.
A part d’aquesta part, també es preveu que es facin els acords d’expropiació perquè es pugui fer la connexió de sortida de les canonades. En principi es parlava de fer un col·lector nou, però Llobet explica que finalment s’abocarà en una zona controlada, amb la coordinació amb Aigües de Manresa.
En tot cas, són obres que es volen fer amb la màxima celeritat possible, ja que, amb la tardor, és més fàcil que hi torni a haver fortes pluges, i volen evitar més inundacions. «Ara els aiguats són més forts, i volem anar el màxim de ràpid possible per evitar que s’inundin les naus». Totes les actuacions del projecte, a més, es volen acabar abans de Nadal o bé a principis de l’any que ve.
Aquesta adequació es fa per «donar valor al polígon i a les seves empreses, i atraure empreses potents que s’hi vulguin instal·lar». L’espai, ubicat en una zona propera a Manresa i comunicat per la C-37, «hi ha interès per fer-hi naus i per omplir les que hi ha», explica Llobet. «Volem que les empreses estiguin en un polígon adequat i modern».
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