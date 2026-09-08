Cardona encara una Festa Major que mira cap als seus orígens per preservar la tradició
Més d’una quarantena d’actes ompliran la vila del 12 al 15 de setembre amb els bous, la cultura popular i la música com a grans protagonistes
Una Festa Major que mira als seus orígens per continuar preservant-ne l’essència. Amb aquesta vocació encara Cardona la celebració més esperada del seu calendari anual, que concentrarà més d’una quarantena d’actes en només quatre dies, del 12 al 15 de setembre. Amb el tradicional Corre de bou, la imatgeria festiva, les propostes musicals i la devoció a la Mare de Déu del Patrocini com a grans puntals, la vila bagenca desplegarà una àmplia oferta de cites i activitats que prometen atraure a públics de totes les edats.
Aquest fil conductor que vol posar en valor els orígens i la història de la festa ha estat escollit després de la descoberta a l’Arxiu Històric d’una excepcional peça documental: la fotografia més antiga coneguda fins ara del Ball de bastons de Cardona, datada de l’any 1910. La important troballa es complementarà amb altres continguts presents al programa dedicats a divulgar la història de la figura i el vestuari de l’agutzil, dels 60 anys de la Festa Major del Castell o la figura del poeta cardoní Manuel Bertran i Oriola.
I per a aquells que vulguin aprofundir encara més, el cardoní Roger Barat i el solsoní Carles Freixes han publicat un article de recerca i divulgació que du per nom Què celebrem quan celebrem?, en què es recorre els orígens de la celebració al voltant de la Mare de Déu del Patrocini i d’alguns dels elements que han acabat esdevenint símbols indissolubles de la festa. Hi tenen un paper especialment rellevant el Ball de bastons, documentat des de 1704; l’Àliga, documentada des de 1674 i recuperada l’any 2013; els bous, presents en les celebracions del Patrocini ja al segle XVII; o el paper que la música ha anat adquirint en el cerimonial festiu.
La Festa Major escalfa motors
A Cardona ja fa dies que es respira l’ambient de celebració. El passat dissabte 5 es va viure la primera nit de concerts, amb l’actuació de Strombers, i l’endemà, la plaça de bous va acollir el tradicional concert d’inici de Festa Major, a càrrec de la Banda de Música de Cardona.
I, malgrat que la celebració oficial s’encetarà dissabte 12, aquest dijous ja es viuran actes importants, com el pregó institucional, que el farà el psicòleg cardoní Josep Tristany i Claret, actual director del Pla Director de Salut Mental de Catalunya.
Després de tota una setmana plena de cites festives, en el marc de la Setmana de la Joventut, la festa arribarà a un dels seus punts àlgids divendres 11 amb la Nit de l’Empalme. Després de viure el primer Fuentes a la Fira de Dalt, arribarà el torn del pregó popular, que commemorarà els 35 anys d’Empalme amb algunes de les persones que van impulsar la celebració en els seus inicis. En acabat, l’estrèpit del ‘txupinasso’ donarà el tret de sortida a quatre dies de festa grossa.
Els bous i la cultura popular
Si una cosa és clara és que els bous són un dels grans puntals de la Festa Major cardonina. És per això que la festa viurà dos Corre de bou pels carrers (‘encierros’), tres sessions del Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera i les exhibicions de toreig, tres nits de vaquetes i l’espectacle còmic taurí. Per als més petits, també hi haurà Corre de bou infantil, amb bous simulats que faran correr els membres de la penya Calaixó. I tot això, en poc més d’una setmana.
Uns altres dels grans protagonistes de la festa seran la imatgeria festiva i la devoció per la patrona de la vila, la Mare de Déu del Patrocini. Per això, els gegants, l’àliga i els joves bastoners faran acte de presència en un munt d’actes per fer lluir la cultura popular de la vila.
La patrona també tindrà un paper destacat en la celebració, amb el tradicional trasllat de la Mare de Déu de la capella de la Residència Sant Jaume fins al temple parroquial i amb l’ofici solemne concelebrat que es farà el dilluns 14 en el seu honor. L’acte comptarà amb la presència del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amb l’acompanyament de la Coral Cardonina.
Les propostes musicals per a les nits de festa seran potents. El cantant Miki Núñez actuarà com a cap de cartell de la Nit de l’Empalme, en una nit que també comptarà amb Big Mouthers i un grup tribut a La Raíz. La programació es completarà amb actuacions de formacions com la Banda Biruji i l’Anònima Orquestra, com també d’intèrprets que ja han consolidat la seva presència a la festa, com el solsoní Marc Anglarill.
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