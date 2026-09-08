Cardona restaurarà les façanes laterals de l’edifici de l’Ajuntament
El govern municipal preveu destinar gairebé 100.000 a la segona fase de reforma de l’exterior del consistori, després que es refés la part frontal
L’Ajuntament de Cardona ha aprovat fer obres de restauració a les façanes laterals de l’edifici consistorial. Les actuacions tindran un cost aproximat d’uns 92.000 euros, que es costejaran gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
La restauració consisteix en netejar la pedra i tots els elements que, amb el temps i les inclemències meteorològiques, han anat perdent el color i enfosquint-se. A més, s’ha fet un treball per saber de quins colors era la façana en el seu estat original, i la voluntat és, com ja es va fer a la façana principal, de pintar-la i donar-li el color que tenia fa anys, quan es va construir. Aquest procés no només es durà a terme a la façana en si, sinó també als marcs de les finestres i als altres elements decoratius de l’exterior de l’edifici. L’objectiu del projecte és deixar la façana com en el seu estat original.
Segons explica l’alcaldessa del municipi, Lluïsa Aliste, «és una continuïtat de la restauració de la façana principal». Concretament, és la tercera i última fase de les tres que s’han de dur a terme per restaurar completament l’exterior de l’edifici consistorial. La primera ja es va fer, i va ser la mencionada restauració de la façana principal, que va començar a finals d’aquest mes de març i ja està enllestida. La segona es preveu que sigui la il·luminació de la façana, millorar-ne la visibilitat de nit i potenciar així el patrimoni local. «El projecte d’il·luminació el començarem a finals de setembre o principis d’octubre», va assegurar Aliste. Totes les obres s’han pogut dur a terme gràcies a diverses subvencions pensades per restaurar el patrimoni local dels municipis.
L’edifici de l’Ajuntament de Cardona està documentat des del segle XIV, quan era un antic casal, però ha tingut diverses reformes que n’han canviat la seva aparença. L’actual, i la que es busca recuperar amb aquest procés de restauració, és de la darrera gran reconstrucció que es va fer, entre els anys 1941 i 1944.
L’Ajuntament es troba situat a la plaça de la Fira i, durant l’any, és un dels epicentres de vida del municipi. Precisament, durant la Festa Major que es durà a terme aquest cap de setmana, la majoria d’actes, incloent-hi el popular corre de bou, es fan en una plaça construïda just davant la façana principal del consistori.
Aquesta actuació forma part del projecte que l’Ajuntament està fent per a revitalitzar el centre històric. Recentment, el consistori ha anunciat un projecte pel Pla de Barris de la Generalitat, on es preveuen fins a 27 actuacions per impulsar el nucli antic del municipi, amb una inversió de 10,5 milions d’euros.
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