Demanen 28 anys de presó per a l'acusat de magrejar i despullar menors a la piscina de Sant Vicenç de Castellet
Els fets van passat l'agost de 2022, quan l'acusat, que és reincident, va tocar i baixar les calcetes a cinc nenes d'entre 7 i 9 anys, segons l'escrit de la fiscalia
La fiscalia demana 28 anys de presó per a un home, reincident, al qual acusa de magrejar i despullar nenes menors de 10 anys a la piscina de Sant Vicenç de Castellet.
Segons l'escrit d'acusacions, els fets es van produir el mes d'agost de 2022, durant tres setmanes, quan l'acusat, va convèncer cinc nenes d'entre 7 i 9 anys perquè juguessin amb ell. Durant el joc, diu el fiscal, l'acusat, que ja tenia una sentència prèvia per abús sexual a menor de 16 anys pendent de complir, com va publicar Regió7 en el seu moment, "agafava les cinc menors pels glutis i les cames". A més a més, si alguna es negava, ell les amenaçava dient que "si ho expliqueu a algú, us ofegaré". En una ocasió, l'home va capbussar-se i va baixar la calceta del bikini de dues de les menors.
Per al fiscal, aquests fets són constitutius de tres delictes continuats d'abús sexual i dos d'agressió sexual a menor de 16 anys, pels quals demana un total de 28 anys de presó. També reclama per a les víctimes 12.000 euros per a les dues menors que haurien patit agressió sexual, i 10.000 per a les víctimes d'abús sexual.
El judici es farà dilluns que ve, dia 14, a la secció 2a de l'Audiència de Barcelona.
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