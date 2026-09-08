ERC reclama al Govern espanyol que identifiqui els immobles estatals sense ús al Bages i els destini a habitatge i usos socials
El senador republicà Josep Maria Reniu ha demanat tots els detalls sobre aquest patrimoni i quina sortida li podria donar l'administració de l'estat
Regió7
Esquerra Republicana ha reclamat al Govern espanyol que faci públic quin patrimoni immobiliari té l’Estat al Bages, en quina situació es troba i quines actuacions preveu impulsar per posar-lo al servei de les necessitats d’habitatge i dels municipis de la comarca.
El senador d’Esquerra Republicana Josep Maria Reniu ha registrat al Senat una bateria de preguntes per conèixer tots els habitatges, edificis, solars, locals i altres actius immobiliaris situats al Bages que siguin propietat o estiguin gestionats per l’Administració General de l’Estat, ministeris, organismes públics, societats estatals, la SAREB, CASA47 o altres entitats del sector públic estatal.
La iniciativa reclama que el Govern detalli, per a cadascun d’aquests immobles, la seva ubicació, superfície, titularitat, estat de conservació i ús actual, i que identifiqui específicament aquells que es troben desocupats, infrautilitzats o sense una destinació definida.
ERC planteja que, en un context de dificultats creixents per accedir a un habitatge digne i assequible, les administracions públiques han d’aprofitar al màxim els recursos i el patrimoni dels quals disposen. Per aquest motiu, la iniciativa pregunta també al Govern espanyol si preveu destinar aquests actius a habitatge públic, equipaments o altres finalitats socials, i si contempla la cessió gratuïta als ajuntaments del Bages dels immobles estatals, de la SAREB o de SEPES que actualment estiguin sense ús o infrautilitzats.
La iniciativa registrada per Reniu també demana quines mesures concretes té previst impulsar el Govern de l’Estat per facilitar l’accés a l’habitatge al Bages. Des d’Esquerra es considera imprescindible que el patrimoni públic disponible pugui contribuir a incrementar el parc d’habitatge assequible i donar resposta a les necessitats socials i d’equipaments dels municipis de la comarca.
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