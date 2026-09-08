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ERC reclama al Govern espanyol que identifiqui els immobles estatals sense ús al Bages i els destini a habitatge i usos socials

El senador republicà Josep Maria Reniu ha demanat tots els detalls sobre aquest patrimoni i quina sortida li podria donar l'administració de l'estat

Josep Maria Reniu, a la dreta, durant una visita recent a Manresa

Josep Maria Reniu, a la dreta, durant una visita recent a Manresa / Arxiu | Jordi Morros

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Regió7

Manresa

Esquerra Republicana ha reclamat al Govern espanyol que faci públic quin patrimoni immobiliari té l’Estat al Bages, en quina situació es troba i quines actuacions preveu impulsar per posar-lo al servei de les necessitats d’habitatge i dels municipis de la comarca.

El senador d’Esquerra Republicana Josep Maria Reniu ha registrat al Senat una bateria de preguntes per conèixer tots els habitatges, edificis, solars, locals i altres actius immobiliaris situats al Bages que siguin propietat o estiguin gestionats per l’Administració General de l’Estat, ministeris, organismes públics, societats estatals, la SAREB, CASA47 o altres entitats del sector públic estatal.

La iniciativa reclama que el Govern detalli, per a cadascun d’aquests immobles, la seva ubicació, superfície, titularitat, estat de conservació i ús actual, i que identifiqui específicament aquells que es troben desocupats, infrautilitzats o sense una destinació definida.

ERC planteja que, en un context de dificultats creixents per accedir a un habitatge digne i assequible, les administracions públiques han d’aprofitar al màxim els recursos i el patrimoni dels quals disposen. Per aquest motiu, la iniciativa pregunta també al Govern espanyol si preveu destinar aquests actius a habitatge públic, equipaments o altres finalitats socials, i si contempla la cessió gratuïta als ajuntaments del Bages dels immobles estatals, de la SAREB o de SEPES que actualment estiguin sense ús o infrautilitzats.

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La iniciativa registrada per Reniu també demana quines mesures concretes té previst impulsar el Govern de l’Estat per facilitar l’accés a l’habitatge al Bages. Des d’Esquerra es considera imprescindible que el patrimoni públic disponible pugui contribuir a incrementar el parc d’habitatge assequible i donar resposta a les necessitats socials i d’equipaments dels municipis de la comarca.

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