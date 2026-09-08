La Fundació Impulsa busca 11 nous mentors al Bages, el Berguedà i el Moianès
L'entitat fa una crida a sumar noves persones voluntàries a la seva xarxa de mentoria d'aquests tres territoris de cara al curs 2026-2027, sota el lema "No busquem superherois, busquem persones amb superpoders"
Regió7
La Fundació Impulsa afronta el curs 2026-2027 amb un nou repte de creixement al Bages, el Berguedà i el Moianès. El nombre de joves becats d'aquestes comarques perquè puguin cursar estudis de Formació Professional evidencia la consolidació del projecte al territori, però també comporta una necessitat important de persones voluntàries que els acompanyin.
Per aquest motiu la Fundació ha engegat una nova campanya de captació de mentors i mentores amb el lema "No busquem superherois, busquem persones amb superpoders". L'objectiu és incorporar 11 noves persones mentores abans de l'inici del curs. Tot i que ja s'han sumat 12 persones a la campanya, encara cal ampliar la xarxa perquè tots els joves puguin comptar amb aquest acompanyament.
La mentoria és un dels elements diferencials del model de Fundació Impulsa. Cada jove becat té una persona mentora que, de manera voluntària, l'acompanya durant el seu itinerari formatiu i personal. Les trobades, habitualment mensuals, esdevenen un espai de confiança on compartir inquietuds, orientar en la presa de decisions, reforçar l'autoestima i ampliar les oportunitats de futur.
La campanya vol desfer la idea que per ser mentor o mentora cal tenir un perfil excepcional. Ben al contrari. La Fundació busca persones compromeses, amb ganes d'escoltar, compartir experiències i dedicar unes hores al mes a un jove que està construint el seu projecte vital. Per això, el missatge és clar: els superpoders que transformen vides són l'empatia, el compromís, l'escolta i les ganes de fer costat.
"Moltes vegades pensem que no tenim res especial per oferir, però és precisament l'experiència personal i professional, la capacitat d'escoltar i el temps compartit el que pot marcar un abans i un després en la vida d'un jove", explica la Coordinadora de Voluntariat, Elisabet Vinagre, de la Fundació Impulsa.
La xarxa de mentoria de l'entitat està formada per persones de perfils molt diversos: professionals, emprenedors, treballadors d'empreses, persones jubilades o en actiu que comparteixen la voluntat de contribuir al futur dels joves del territori. L'acompanyament no només genera un impacte positiu en els estudiants, sinó que també esdevé una experiència transformadora per a moltes de les persones mentores.
Les persones interessades a formar part d'aquesta xarxa poden informar-se i inscriure's a través del web de Fundació Impulsa (www.fundacioimpulsa.org) o contactant directament amb l'entitat.
Dades clau
- 23 noves relacions de mentoria s'iniciaran el curs vinent al Bages, el Berguedà i el Moianès.
- 12 persones mentores ja s'han sumat a la campanya.
- En falten 11: 5 al Berguedà, 3 al Bages i 3 al Moianès.
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