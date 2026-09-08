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L'ICS Catalunya Central estrena una plataforma web per donar visibilitat als projectes de recerca i d’innovació

La nova web vol fomentar la màxima transparència de la feina que es fa des de la institució a professionals i a la ciutadania

Captura de pantalla del nou portal

Captura de pantalla del nou portal / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha estrenat una nova pàgina web (https://icscatcentralrecerca.cat/). Es tracta d’un espai digital creat per donar visibilitat als estudis, els projectes i les iniciatives que impulsa la Unitat de Recerca i Innovació de la institució al territori i que fa d’aparador del talent i dels coneixements per fer més accessible i comprensible la recerca.

La nova plataforma neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència per a professionals, investigadors, estudiants i ciutadania que tenen interès en l’activitat investigadora que es du a terme a l’atenció primària i comunitària. El portal recull informació actualitzada sobre els projectes de recerca en curs, els estudis acabats, les publicacions científiques, les línies estratègiques de treball i les oportunitats de participació en estudis i assaigs clínics, entre altres continguts.

Fer visible la recerca que transforma la pràctica assistencial

La recerca que es fa a l’atenció primària és una eina essencial per crear coneixement, però també per transformar l’assistència i donar resposta als nous reptes de salut de la població.

Amb aquest nou espai web, l’ICS Catalunya Central vol fer valer la tasca dels professionals que, a banda de dedicar-se a l’activitat assistencial, lideren o participen en projectes de recerca i innovació per millorar la pràctica clínica i els resultats en salut.

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La plataforma també permet saber de primera mà quines iniciatives innovadores es desenvolupen al territori en àmbits tan diversos com la salut comunitària, la salut digital, la salut mental, la qualitat i la seguretat dels pacients, les malalties infeccioses o l’atenció a la cronicitat, entre d’altres.

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