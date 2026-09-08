L'ICS Catalunya Central estrena una plataforma web per donar visibilitat als projectes de recerca i d’innovació
La nova web vol fomentar la màxima transparència de la feina que es fa des de la institució a professionals i a la ciutadania
Regió7
L'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central ha estrenat una nova pàgina web (https://icscatcentralrecerca.cat/). Es tracta d’un espai digital creat per donar visibilitat als estudis, els projectes i les iniciatives que impulsa la Unitat de Recerca i Innovació de la institució al territori i que fa d’aparador del talent i dels coneixements per fer més accessible i comprensible la recerca.
La nova plataforma neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de referència per a professionals, investigadors, estudiants i ciutadania que tenen interès en l’activitat investigadora que es du a terme a l’atenció primària i comunitària. El portal recull informació actualitzada sobre els projectes de recerca en curs, els estudis acabats, les publicacions científiques, les línies estratègiques de treball i les oportunitats de participació en estudis i assaigs clínics, entre altres continguts.
Fer visible la recerca que transforma la pràctica assistencial
La recerca que es fa a l’atenció primària és una eina essencial per crear coneixement, però també per transformar l’assistència i donar resposta als nous reptes de salut de la població.
Amb aquest nou espai web, l’ICS Catalunya Central vol fer valer la tasca dels professionals que, a banda de dedicar-se a l’activitat assistencial, lideren o participen en projectes de recerca i innovació per millorar la pràctica clínica i els resultats en salut.
La plataforma també permet saber de primera mà quines iniciatives innovadores es desenvolupen al territori en àmbits tan diversos com la salut comunitària, la salut digital, la salut mental, la qualitat i la seguretat dels pacients, les malalties infeccioses o l’atenció a la cronicitat, entre d’altres.
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