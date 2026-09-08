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Mor Josep Fernández Ros, regidor a Súria en el primer mandat de la represa democràtica

La cerimònia tindrà lloc aquest dimecres a les 4 de la tarda al tanatori de Súria

Josep Fernández Ros

Josep Fernández Ros / Arxiu particular

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Súria

Súria ha perdut Josep Fernández Ros, conegut com el «Lito», que va ser regidor d’ERC en aquest Ajuntament durant el primer mandat democràtic. L’expolític ha mort aquest dimarts a l’edat de 91 anys. La cerimònia tindrà lloc aquest dimecres, 9 de setembre, a les 4 de la tarda, al tanatori de Súria.

Veí del barri de Cal Trist, Josep Fernández Ros va entrar com a regidor d’ERC a l’Ajuntament l’any 1979, juntament amb el seu company Pau Soler Clariana. Van ser a l’oposició sota el mandat de l’aleshores alcalde Mateu Castellà, d’un partit independent.

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Soler recordava aquesta tarda amb estima els anys que van compartir al consistori i també fora de la política. Per la seva banda, Elvira Balaguer, expresidenta de la secció local d’ERC a Súria, en destacava «el seu treball i dedicació al partit».

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