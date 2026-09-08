Sant Vicenç enllesteix la museïtzació de l’ermita de Castellet i en prepara dues de noves
L’Aplec d’aquest diumenge ensenyarà el nou espai on s’explica la història de la capella com a punt de pelegrinatge
Properament l’Ajuntament licitarà les obres per fer visitables les restes del castell i per museïtzar la casa de l’ermità
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha fet un pas més en el condicionament del conjunt monumental de Castellet amb la museïtzació de l’ermita, que aquest diumenge ja es podrà visitar durant el tradicional aplec que s’hi fa cada setembre. Després de l’antiga torre, que ja es va restaurar i fa temps que és oberta al públic com a mirador, amb l’adequació que s’ha fet ara de l’ermita s’ha arribat a l’equador de tot el procés que ha de convertir aquest conjunt en un gran espai museístic. De tots els elements arquitectònics que hi ha, ara queda pendent fer visitables les restes de l’antic castell i museïtzar la casa de l’ermità, unes obres que l’Ajuntament preveu licitar en els pròxims mesos per treballar-hi i acabar-les al llarg del 2027, segons que ha explicat la regidora de Cultura de Sant Vicenç, Carme Jiménez.
L’ermita és un dels elements més emblemàtics de Castellet, i aquest diumenge ja s’hi farà la missa de l’aplec amb tot l’espai museïtzat. S’hi explica la història de la capella de Nostra Senyora de Castellet, de la mateixa Mare de Déu i dels aplecs que s’hi han anat celebrant, així com la importància històrica que va tenir aquesta capella com a punt d’arribada de pelegrins. La descoberta es pot fer amb plafons, i també a través dels mateixos barons de Castellet, que narraran part d’aquesta història mitjançant una simulació amb un holograma. Com en altres ocasions des de ja fa un temps, durant l’aplec també es podrà visitar l’antiga torre del segle XIV, que es va restaurar fa uns mesos com a mirador de tot l’entorn de Sant Vicenç, amb la muntanya de Montserrat per una banda, i Sant Llorenç del Munt per una altra.
Mentrestant, ja es treballa per preparar les museïtzacions que encara falten. D’una banda, es faran visitables les restes de l’antic castell mitjançant un recorregut que permeti descobrir la seva història i veure les restes arqueològiques recuperades. Es preveu un itinerari continu que inclourà la construcció de tres noves escales per poder resseguir les estructures originals, i en determinats punts es protegiran els laterals amb una barana. L’Ajuntament compta amb una subvenció de 212.846 euros del Programa Sectorial de Restauració de Patrimoni Arquitectònic.
També hi ha pendent la casa de l’ermità, que és una edificació afegida segles més tard a la resta del conjunt monumental, i on habitava la persona que es cuidava del manteniment de la zona. Tot i que s’hauran d’actualitzar els preus, el projecte ja està fet, i a grans trets, preveu dedicar la planta baixa a contextualitzar l’entorn de Castellet dins l’àmbit del Geoparc de la Catalunya Central, especialment les peculiars roques conegudes com les muntanyes russes per la forma que tenen. La planta superior donarà informació sobre l’antic castell. Per a la museïtzació de la casa de l’ermità, l’Ajuntament també disposa d’una subvenció, en aquest cas de 75.000 euros provinents de la Direcció General de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura.
Totes dues subvencions condicionaran el programa, de manera que les obres hauran d’estar acabades abans de finalitzar el 2027.
S’hi portarà l’aigua
Paral·lelament l’Ajuntament de Sant Vicenç preveu licitar a final de mes les obres de canalització de l’aigua fins a dalt del turó de Castellet, on hi ha el conjunt monumental, entre altres coses per poder habilitar lavabos permanents per als visitants del complex.
Es farà mitjançant un sistema de bombeig des dels dipòsits de Castellet cap a l’ermita i la casa de l’ermità. D’aquesta manera es completarà l’arribada dels serveis, tenint en compte que ja hi ha electricitat.
Matinal d'activitats a l'aplec de diumenge
La primera descoberta de l'ermita museïtzada es podrà fer aquest diumenge durant l'Aplec de Castellet. La jornada començarà a 1/4 de 10 del matí amb la concentració de Romeus a la plaça de l'Església de Sant Vicenç, on començarà la cercavila amb els gegants i grallers fins a Castellet, amb parada per esmorzar al Pla de les Vives. A les 11, es farà la missa, el repartiment de ramets, l'ofrena floral i la cantada del Goig de la Verge de Castellet. Tot seguit, hi haurà sardanes, l'actuació de l'Esbart Dansaire Santvicentí, i el ball dels Barons de Castellet. Hi haurà servei de bus a les 10 i a 2/4 d'11 per pujar a Castellet, i de tornada, a 2/4 de 2.
D'altra banda, el dissabte 26 de setembre tindrà lloc una visita guiada a Castellet, en el marc dels actes que organitza la Diputació de Barcelona amb el programa Parcs en concert. També inclourà un concert musical i un tast de vins.
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