Una trentena de persones visiten l’església de la Bauma de Castellbell i el Vilar en el marc de l'Any Gaudí
L’historiador i crític d’art Bernat Puigdollers va conduir el recorregut pel temple modernista
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Regió7
Castellbell i el Vilar
L’església de la Sagrada Família de la Bauma de Castellbell i el Vilar es va fer protagonista dissabte al matí durant una visita guiada inclosa dins dels actes de la commemoració de l’Any Gaudí, que recorda el centenari de la mort de l’arquitecte. Una trentena de persones van participar en la visita i van descobrir les característiques del temple de la mà de l’historiador i crític d’art Bernat Puigdollers, que va conduir la visita guiada a l’església modernista.
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