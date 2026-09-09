Cardona amplia el dispositiu de seguretat per la Festa Major
Es reforçarà la presència d'efectius i la coordinació entre Policia Local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Bombers, CAP Cardona, serveis sanitaris i personal de seguretat durant els actes amb més afluència
Regió7
L'Ajuntament de Cardona ampliarà el dispositiu de seguretat durant tota la Festa Major 2026, amb un reforç dels efectius i una àmplia coordinació entre els diferents cossos i serveis que intervindran al municipi. El desplegament es mantindrà al llarg de tota la celebració, amb especial incidència en els actes amb més afluència de públic, com les principals nits de concerts, la Nit Cardonina, la Nit de l'Empalme, els actes del cap de setmana del 12 i 13 de setembre i els Corre de bou i encierros.
El dispositiu comptarà amb la coordinació de la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Bombers i CAP Cardona, a més dels serveis d'ambulàncies i del personal de seguretat que reforçarà els principals espais de la festa. L'objectiu és garantir una resposta coordinada davant de qualsevol incidència i reforçar la prevenció durant unes jornades en què Cardona concentra una elevada activitat al carrer.
El desplegament serà especialment intens durant les principals nits festives, començant per la Nit Cardonina, aquest 9 de setembre, i continuant amb la Nit de l'Empalme, l'11 de setembre, i les activitats i concerts previstos durant el cap de setmana del 12 i 13 de setembre.
El dispositiu també tindrà una incidència especial durant els Corre de bou i els 'encierros', amb efectius desplegats al llarg dels recorreguts i als diferents punts on es concentren participants i públic. En aquests actes es reforçarà tant la presència d'agents com la coordinació entre els serveis policials, sanitaris, d'emergències i de protecció.
"La Festa Major comporta durant uns dies una gran concentració de persones als carrers i tenim la responsabilitat de posar tots els mitjans al nostre abast per garantir l'ordre i la seguretat en tot moment. En el context actual, reforcem el dispositiu i la coordinació entre tots els serveis perquè Cardona pugui viure una Festa Major segura", destaca l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Aliste ha fet també una crida a la responsabilitat individual i al civisme durant els dies de festa. "La seguretat és una responsabilitat compartida. Demanem a tothom que gaudeixi de la Festa Major amb respecte, que tingui cura del mobiliari i de l'espai públic, que sigui respectuós amb la resta de persones i que mantingui una actitud col·laborativa amb els cossos de seguretat i els serveis d'emergències. Volem gaudir intensament de la festa, però fer-ho amb civisme", afegeix l'alcaldessa.
Més coordinació entre els diferents serveis
La preparació del dispositiu s'ha treballat de manera coordinada entre els diferents agents implicats per definir els reforços, els espais amb una major necessitat de vigilància i els mecanismes d'actuació davant de possibles incidències.
El cap de la Policia Local de Cardona destaca que "enguany ampliem el dispositiu i reforcem especialment la coordinació entre tots els cossos i serveis que treballaran aquests dies al municipi. En unes jornades amb molts actes simultanis i una elevada afluència de persones, és essencial que Policia Local, Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències, sanitaris, Protecció Civil i seguretat privada treballem de manera coordinada i amb uns criteris d'actuació compartits".
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