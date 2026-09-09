Cardona promou el consum responsable durant la Festa Major amb la campanya «Eufòria»
La iniciativa oferirà aigua gratuïta i alternatives sense alcohol a les barres i es sumarà als Punts Lila professionalitzats i el servei itinerant dels Àngels de Nit
Regió7
L’Ajuntament de Cardona posarà en marxa durant la Festa Major 2026 la campanya «Eufòria», una iniciativa que té com a objectiu promoure el consum responsable d’alcohol, especialment entre els joves, i fomentar alternatives sense alcohol durant les nits de festa.
La campanya es desplegarà en col·laboració amb les associacions locals Cardona Jove i L’Allargu, vinculades a la gestió de les barres durant els diferents esdeveniments festius. Una de les principals accions serà la distribució gratuïta d’ampolles d’aigua durant les tres nits de concerts, mentre que a les barres s’oferiran també combinats i altres begudes sense alcohol com a alternativa.
Amb aquestes mesures, el consistori vol reduir els riscos associats al consum d’alcohol entre el jovent i afavorir un model d’oci nocturn més segur i saludable.
«Eufòria» s’emmarca en el Pla Local de Salut i en la campanya «Estima la Nit» del Consell Comarcal del Bages, i dona continuïtat també al treball iniciat per l’Ajuntament l’any 2022 amb la campanya «Cardona Reafirma».
“Volem que la Festa Major sigui un espai per gaudir, trobar-nos i passar-ho bé, però també volem posar a disposició dels joves eines perquè puguin prendre decisions responsables. Amb Eufòria no es tracta només d’incidir en els riscos associats a l’alcohol, sinó també de normalitzar que es pot viure plenament la festa optant per un consum responsable”, explica Maria Camps, regidora de Salut de l'Ajuntament de Cardona.
Punts Lila professionalitzats durant les tres nits
El dispositiu es completarà amb Punts Lila professionalitzats als principals espais de concerts de la Festa Major, la plaça de la Fira i la plaça del Vall. Aquests punts funcionaran com a espais segurs d’atenció, prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i oferiran informació, suport immediat i acompanyament professional.
A més de l’atenció davant possibles situacions de violència, els Punts Lila desenvoluparan una tasca de prevenció i sensibilització entre les persones que participin de l’oci nocturn, amb l’objectiu de contribuir a generar espais de festa segurs i lliures de violències.
Els Àngels de Nit reforçaran el dispositiu durant l’Empalme
Com a novetat, la nit de divendres 11 de setembre, coincidint amb la Nit de l’Empalme, el dispositiu es reforçarà amb els Àngels de Nit, a càrrec del Consell Comarcal del Bages. Es tracta d’un servei itinerant que recorrerà la zona de festa per fer tasques de sensibilització i prevenció directament als espais d’oci nocturn.
Els Àngels de Nit treballaran per detectar possibles agressions sexistes i situacions de risc, alhora que informaran sobre els efectes i els riscos associats al consum d’alcohol i altres substàncies. També distribuiran material informatiu i de sensibilització entre els assistents.
Amb el conjunt d’aquestes actuacions, l’Ajuntament de Cardona vol reforçar durant la Festa Major un model d’oci basat en el consum responsable, la prevenció de les violències, el respecte i la corresponsabilitat, especialment durant les nits amb una major concentració de públic.
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