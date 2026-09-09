Navàs engega un pla de millora d'equipaments esportius per executar fins al 2028
Són bàsicament actuacions d'eficiència energètica i modernització de les instal·lacions que afectaran el camp de futbol, el pavelló i l'Eix
Regió7
L'Ajuntament de Navàs ha posat en marxa un paquet de millores en equipaments esportius municipals per executar d'aquí al 2028, amb una inversió de fins a 215.745 euros, dels quals 160.000 seran subvencionats per la Generalitat amb aportacions anuals, mentre que el 25 % restant seran de fons propis. Els treballs es concentraran bàsicament al camp de futbol de la Devesa, al Pavelló Blau, i al complex esportiu l'Eix, i van encaminades a modernitzar les instal·lacions, millorar la seva eficiència energètica, i garantir espais més segurs i funcionals.
Es tracta del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius, i les primeres actuacions ja s'han començat a executar amb una primera subvenció pràcticament de 46.000 euros. El gros dels treballs s'ha concentrat al camp de futbol, on s’han substituït els projectors halògens per tecnologia LED, la qual cosa ha permès millorar la qualitat lumínica i l’eficiència energètica de cara a l’inici de la temporada. Aquest canvi ha costat 37.050 euros, en aquest cas aportats íntegrament per la subvenció de la Generalitat.
Així mateix, també s’ha enllestit la instal·lació d’una paret de vidre divisòria entre la grada i la zona d’accés al Pavelló Blau, amb l’objectiu de millorar l'organització dels espais i la seguretat dels usuaris, a banda de reduir les pèrdues energètiques que hi havia fins ara. En aquest cas, l’actuació ha costat 6.000 euros, també finançats íntegrament pels ajuts de la Generalitat.
Finalment, al complex esportiu l’Eix, s’han renovat diverses bombes i s’han canviat filtres a les piscines, amb un cost de poc més de 18.000 euros.
Entre les actuacions més imminents que encara queden per fer dins del Pla de Xoc, destaquen la renovació de la fusteria exterior de les finestres dels dos laterals de la pista esportiva del Pavelló Blau, on se substituirà el material actual de policarbonat per vidres de baixes emissions, i es col·locarà material aïllant al sostre per optimitzar en confort tèrmic i reduir el consum energètic. També hi ha prevista una intervenció a la pista Sant Jordi, amb una reparació dels vestidors, entre altres.
El conjunt de les actuacions s’ha fet, i es farà, durant l’estiu per no coincidir amb l’època de més activitat esportiva o escolar.
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