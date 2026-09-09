Niu de Petjades de Sant Fruitos participa en una manifestació per a la protecció de les colònies felines
El col·lectiu reclama un control poblacional continuat, l’atenció veterinària dels animals que ho necessitin, programes sanitaris i una alimentació i unes condicions adequades
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Regió7
Manresa
L’Associació Protectora d’Animals Niu de Petjades, de Sant Fruitós de Bages, va participar diumenge a Barcelona en la mobilització per reclamar l’aplicació de la llei de protecció dels gats comunitaris i la gestió de les colònies felines. El col·lectiu reivindica una gestió ètica de les colònies felines, amb un control poblacional continuat, l’atenció veterinària dels animals que ho necessitin, programes sanitaris, una alimentació i unes condicions adequades, així com protocols per gestionar possibles conflictes veïnals.
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