La nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual
Alguns residents lamenten que l’estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l’estètica d’un espai emblemàtic
Lluc Grandia
Alguns veïns de Sallent han fet pública la seva disconformitat amb la nova instal·lació que el consistori ha fet a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Durant la Festa Major, que tindrà el gruix d’actes aquest cap de setmana, s’estrena la nova estructura, que consisteix en unes veles aguantades per unes columnes metàl·liques. Precisament aquesta part de ferro és el que ha causat més queixes, degut a l’impacte visual que suposen, especialment quan la tela no està posada, a l’estètica general de la plaça.
En una publicació a la xarxa social Instagram del fotògraf sallentí Jordi Moras, on exposava la situació, es va omplir de comentaris, majoritàriament de negatius, i també algun de positiu. Alguns usuaris titllaven la nova instal·lació de «desastre», «terrible» o que «han esguerrat la plaça per sempre». En canvi, alguns comentaris asseguraven que «potser el resultat ens sorprèn» i que «ens queixem per tot». El mateix Moras assegurava a la publicació que no «podré fer cap fotografia on no surtin els tubs», en referència a l’estructura metàl·lica.
Queixes de l’oposició
Des dels grups municipals de l’oposició també han rebut amb crítiques la nova infraestructura. El regidor de Fem Poble, Guillem Cabra, ha assegurat que «compartim l’objectiu de convertir la plaça en un refugi climàtic», però explica que «no creiem que aquesta fos la millor de les opcions. Tenim exemples, en diferents punts del país, on han arribat al mateix resultat amb instal·lacions que no fossin tan dures».
A més, des de la marca municipal de la CUP consideren que «el govern municipal no ha comptat amb la participació ciutadana i no han comptat amb l’opinió ni dels veïns, ni de l’oposició ni dels comerciants». Asseguren que «es podria haver fet, fins i tot, que es pogués desmuntar del tot a l’hivern» o, com a alternativa, «plantar més arbres». Finalment, també lamenten que les obres s’hagin allargat tant, ja que estaven previstes pel 2025, i els increments del pressupost. «Hi havia d’haver uns tensors que tinguessin uns ruixadors d’aigua. Ara hi ha uns travessers enormes, que quan no hi ha les veles sembla que estiguis en una gàbia», diu Cabra.
Des de Junts, la regidora Anna Fernandez ha expressat el seu descontentament amb el nou equipament. «Que es fes un umbracle per fer ombra no ho vèiem malament. Però això és una estructura faraònica». Assegura que «ha desfet la imatge de la plaça». També denuncia que «el cost és desproporcionat pel servei que farà» i que «hi ha hagut un error en la planificació. Tot ha sigut un despropòsit». El grup del PSC ha declinat fer declaracions al respecte.
Des del govern municipal, el regidor Miquel Estruch defensa que la mida dels pilars és «la necessària per aguantar les veles en cas de forts vents» i que d’aquesta manera no hi hagi d’haver cap pilar central que obstaculitzi la vista. «Hem guanyat un espai interior lliure de pilars, on s’hi podran fer activitats que ja s’hi fan i fins i tot més». Com ja van explicar, s’ha atribuït el retard a problemes amb el subministrament i asseguren que els ruixadors s’instal·laran.
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