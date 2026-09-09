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Sant Fruitós dialoga amb la cultura polonesa en el marc de les Jornades Folkòriques Internacionals

Un grup folklòric de Polònia va oferir un programa de música, dansa i cant a l'escenari del Cobert de la Màquina de Batre

Sant Fruitós dialoga amb la cultura polonesa en el marc de les Jornades Folkòriques Internacionals

Sant Fruitós dialoga amb la cultura polonesa en el marc de les Jornades Folkòriques Internacionals / JAUME GRANDIA

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Jaume Grandia

Manresa

Les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya van portar, a l’escenari del Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós, un grup folklòric de Polònia, Przygoda, procedent de la ciutat de Rybnik, a la regió de l'Alta Silèsia. Els artistes convidats van oferir un programa de folklore de diferents regions poloneses, combinant dansa, música en directe i cant amb una acurada posada en escena. Com a amfitrions de la jornada, van participar l'Esbart Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i els representants del pubillatge del municipi.

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