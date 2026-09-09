Sant Fruitós dialoga amb la cultura polonesa en el marc de les Jornades Folkòriques Internacionals
Un grup folklòric de Polònia va oferir un programa de música, dansa i cant a l'escenari del Cobert de la Màquina de Batre
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Jaume Grandia
Manresa
Les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya van portar, a l’escenari del Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós, un grup folklòric de Polònia, Przygoda, procedent de la ciutat de Rybnik, a la regió de l'Alta Silèsia. Els artistes convidats van oferir un programa de folklore de diferents regions poloneses, combinant dansa, música en directe i cant amb una acurada posada en escena. Com a amfitrions de la jornada, van participar l'Esbart Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i els representants del pubillatge del municipi.
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