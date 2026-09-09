Sant Joan de Vilatorrada retira un abocament il·legal de residus d'una plantació de marihuana
Els Agents Rurals van detectar les restes i van informar l'Ajuntament
La Brigada Municipal de Sant Joan de Vilatorrada ha dut a terme la retirada i neteja d’un abocament il·legal de residus procedents d’una plantació de marihuana localitzat al municipi. L’actuació s’ha realitzat després de rebre l’avís dels Agents Rurals, que van detectar la presència d’aquests residus abandonats de manera irregular.
L'abocament va ser localitzat ahir a un camí que corre paral·lel entre la C,-55 i el riu Cardener, davant d'una empresa de ciment i prop de l'escorxador. Com acostuma a passar en aquests casos, l'abocament consistia en diversos materials, tant restes de poda com plàstics o algun producte químic.
Els Mossos d'Esquadra no tenien constància d'aquesta plantació, ni d'on es pot trobar, ja que aquests residus poden haver estat traslladats des de qualsevol lloc. Per la seva banda, l'Ajuntament recorda que l’abandonament de residus al medi natural està prohibit i genera un greu impacte ambiental.
Els abocaments il·legals de residus procedents de plantacions de marihuana s'han convertit en un greu problema mediambiental i de salut pública a Catalunya. A causa de la proliferació del cultiu il·legal (especialment en naus industrials o cases pairals aïllades), els grups criminals es desfan de tones de material contaminant llançant-les a boscos, rieres, camins rurals o espais protegits.
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